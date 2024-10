Jellemzően a szombat „az én napom”, igaz, a dallal ellentétben én nem a zenére és egy jó italra hangolom a testem, hanem főzésre. Alapvetően azt gondolom magamról, hogy nem tudok főzni, gyakorlott szakács egészen biztosan nem vagyok, bár a végeredmény általában jól sikerül, bárki megmondhatja, aki kóstolta a főztömet. (Nincsenek azért túl sokan…) Profi konyhaművész anyukával viszont dicsekedhetek, igaz, a párom szerint sajnos e tekintetben nem nagyon hasonlítok rá. Ritkán főzöm kétszer ugyanazt, a hagyományos helyett általában a különleges mellett teszem le a voksomat, és imádok díszíteni. Mindig recept alapján dolgozom, amit aztán menet közben néha átírok. De kell a stabil kiindulópont. Így történt ez most is, bár ezúttal a hatodik helyett a hét hetedik napján. Lehet, ez volt a baj. Már a vásárlást is baljós előjelek kísérték: éreztem, ahogy pipálgattam ki a megtalált hozzávalókat a telefonomon, hogy minden nehézkesebb a szokásosnál. Olyannyira elmerültem az összetevők listájában, hogy véletlenül egy úr kocsiját is eltoltam, pedig nem volt benne se gomba, se karaj, de még csak darált paprika sem. Bár utólag azt mondom, azzal lehet, jobban jártam volna…

Oh happy day. Ránézésre akár finom is lehetne, ám a csípős élményért felelős kapszaicin dolgozik benne…

Fotó: Varga Lívia

Erre az alkalomra tejfölös őszi zöldséglevest és spéci gombás szeletet néztem ki kedvenc gasztroportálomon, s ahogy hazaértem a bevásárlásból, neki is álltam a főzésnek. Végeláthatatlan gomba- és hagymapucolás következett, majd lassan összeállt a menü, jöhetett a kóstolás. A leves első kortyától konkrétan fuldokolni kezdtem:

ilyen csípőset én még életemben nem ettem.

Mikor egy kis kiflivel lefojtottam a mellbe vágó ízélményt, kutatni kezdtem az okokat. Nem tudtam másra gyanakodni, mint arra az egy szem sárga étkezési paprikára, ami belekerült a cuccba, bár ezt kissé kétkedve fogadtam magam is. Ezen a problémán aztán gyorsan túlléptem: koncentráljunk a megoldásra, mentsük, ami még menthető. Kedvenc gasztroportál újra kinyit, lássuk, mit tanácsolnak a szakértők ilyen esetekre.

Találtam listát a teendőkről:

hígítás vízzel,

ecet/citromlé,

cukor,

paradicsom/ketchup,

tejföl/tejszín.

A cukrot, tejszínt, citromlevet leszámítva mindent bevetettem. Nem mondom, hogy teljesen ehetetlen lett a végeredmény, bár egy másik leves lett belőle, viszont még mindig brutál erős volt. El is ment a kedvem a folytatástól, csalódottan kezdtem el bepakolni a hűtőbe. Akkor láttam meg, hogy az Édes Anna helyett Erős Pistát vettem, ráadásul a recept által írt egy evőkanál helyett kettőt, ráadásul púposat tettem a levesbe, mondván: gazdagabb lesz az ízélmény. Nos, az lett.