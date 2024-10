A főhajtáson a hagyományőrző szervezetek képviselői, városlakók és önkormányzati képviselők vettek részt, valamint Bata Hajnalka a vármegyei közgyűlés alelnöke is megjelent.

Őrzik szuverén nemzeti mivoltukat

Cseresnyés Péter beszédében leszögezte: a külön polgári megemlékezés fontos, hogy megőrizzék magyarságukat, identitásukat, szuverén nemzeti mivoltukat, egyáltalán magyar lelküket, lelkületüket.

A történelem ismétli önmagát

– A múlt eseményei és napjaink történései között, sajnos, kézenfekvő a párhuzam – fogalmazott. – A történelem, ahogy szokta, ismétli önmagát. Ezért figyelni rá és üzeneteit a ma döntéseiben figyelembe kell venni. Szögezzük le: Ma Magyarország ragaszkodik az Európai Unió által megtestesített közös értékekhez. Európa része vagyunk, a korábbi századokban sokat tettünk Európa védelméért, mindazokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket. Igen, ezt tesszük ma is. Törvényekkel, határzárral, katonáink és rendőreink segítségével védjük az országot, és ezzel együtt védjük hazánkat és egyben Európát is.

Cseresnyés Péter: "Ez az ország a minénk..."

Az országgyűlési képviselő továbbá kiemelte: Magyarország nem gyarmat, nem a brüsszeli bürokraták és nemzetközi tőzsdespekulánsok játszótere. Ez az ország a miénk, és itt annak kell történnie, ami a magyarok javát, érdekét szolgálja. Ezt a jogunkat nem írhatta felül akkor Bécs és nem írhatja felül most Brüsszel, nem írhatja felül egy ránk erőszakolt rossz bírósági döntés. Az önrendelkezés történelmi jog – ami kötelességgel és felelősséggel is jár. Sajnos, ahogyan 1848-49-ben, úgy most is vannak összejátszók akár itthon, akik különféle álideológiák mentén próbálják megmagyarázni ártó és romboló szándékokat, és elajándékozni önrendelkezési jogunkat.

Az esemény végén különféle szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el és mécsest gyújtották Batthyány Lajos mellszobránál.