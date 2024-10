Ezek az alkalmak nem csupán a szentmiséről szólnak, hanem a közösségépítéséről, a beszélgetésekről és az egymás felé fordulásról is. Az ilyen találkozások végén senki sem távozik üres lélekkel.

Csernák Réka és Tamás

Fotó: Mészáros Annarózsa

Családos misék: Zenei szolgálat és családbarát légkör a szentmiséken

A családos misék lelke Csermák Tamás és felesége, Réka, akik minden hónap páros szombatján, délután öt órakor várják a családokat. Mindketten a Schönstatt családmozgalom szellemiségében nevelkedtek, ezt a hagyományt ápolják tovább a Szent Család templomban. A barátságos templomtér fűthető és hűthető, a kényelmes székek, a szőnyeggel borított parkettás padló mind a családok komfortérzetét szolgálja.

Tamás hangsúlyozza: - Itt nem kell a szülőknek rosszul érezniük magukat, ha a gyerekek mocorognak, vagy akár előre-hátra szaladgálnak a misék alatt. Földi István plébános és Solymos András káplán is nagyon nyitott: ha egy kisgyermek véletlenül megrántja az oltárterítőt, ő egyszerűen visszarakja a vázát, és folytatja tovább a misét.

A templom így egy olyan tér, ahol a gyerekek szabadon mozoghatnak, miközben a családok zavartalanul részt vehetnek a szertartásokon.

Gyerekek a központban: kreativitás és zenei élmény

A szentmisék során a gyermekek külön figyelmet kapnak: az oltárhoz közel párnákon ülhetnek, ahol az evangéliumhoz kapcsolódó színezőkkel foglalhatják le magukat. Ezen túlmenően a gyerekek közvetlen közelében zenélnek a zenei szolgálatot teljesítők, így szinte testközelből élhetik át a muzsika varázsát. – Sokan közülük már be is ültek a zenekarba. Nekik külön próbát is szervezünk, és ha valaki csak három sort szeretne játszani, azt is szívesen fogadjuk – meséli Tamás.

A közösség folyamatosan bővül, még a távolabbi településekről, például Nemesgulácsról és Tapolcáról is érkeznek családok, sőt protestáns barátok is gyakran látogatják a miséket. Itt a vallási hovatartozás nem feltétel, inkább egy lehetőség, hogy az emberek megismerjék a keresztény értékeket és kapcsolódjanak a közösséghez.

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Magasles: különleges közösségi tér a templomban

A Szent Család templom legújabb fejlesztése a padláson kialakított "Magasles", egy hangszigetelt üvegfallal elválasztott helyiség, amely különösen a kisgyermekes családoknak jelent nagy segítséget. Itt azok is részt vehetnek a miséken, akik gyermekük izgágasága miatt esetleg feszítve éreznék magukat egy hagyományos szertartás során. Ez az új tér a közösség számára is kiváló helyszín kisebb összejövetelek, beszélgetések, vagy akár születésnapi zsúrok megrendezésére. A nem kifejezetten családos miséken a tervek szerint gyermekek számára külön gyermekliturgiát is biztosítanak majd a későbbiekben, így minden korosztály megtalálhatja a maga helyét a templomban.