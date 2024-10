Az autóbuszon 38 fő utazott. Egyikük hírportálunknak elmondta, teljesen váratlanul érte a buszbaleset, gyakorlatilag semmit nem érzékelt az előzményekből, hiszen fülhallgatón keresztül zenét hallgatott, s csak az ütközés okozta rándulásra figyelt fel.

Voltak olyanok, akik nagyot zuhantak

- Minden nagyon hirtelen történt – részletezte. – Egy rándulásra eszméltem, s rögtön utána azt éreztem, hogy megbillen alattam a busz, majd szinte ugyanabban a pillanatban már borultunk is. Nekem szerencsém volt, én nem estem ki az ülésből, de voltak olyanok, akik nagyot zuhantak. Azok közül, akik a sofőr mögötti oldalon ültek, többen is fennakadtak, beszorultak az üléseikbe. Volt, aki vérzett, s úgy tudom, olyan is akadt az utasok között, aki eszméletét vesztette.

Egymást segítették a buszbaleset sérültjei

Az autóbuszban ülők közül többen is sokkot kaptak, segítségért kiabálták, illetve egymást kérdezték, hogy mi történt, s ki hogy van. Akik az elsők között eszméltek, azok próbáltak kimászni a járműből. Az utasok közül néhányan a közösségi médiában osztották meg barátaikkal és ismerőseikkel a velük történteket. Az ott leírtak alapján Nuver Krisztián volt az, akinek sikerült az autóbusz vészkijáratát szabaddá tennie, többen azon keresztül hagyták el a járművet.

A közösségi médiában írtak a balesetről

Nuver Krisztián az öccsével, valamint a barátaival együtt ennek során is igyekezett segítséget nyújtani utastársainak, nemcsak az utasokat mentették, hanem a busz belsejében szétszóródott értékeket, telefonokat, táskákat, poggyászokat is igyekeztek összeszedni. Volt, aki a saját kabátját adta kölcsön egy másik fiatalembernek. Kovács Mónika a szombathelyi kórházból azt írta, hogy nagyon fázott a baleset után, egészen addig, amíg egy ismeretlen férfi egy pulóvert nem terített rá. A ruhanemű most is ott van nála, szívesen visszaadná tulajdonosának. Szujker Dávid ugyancsak a közösségi médiában írt arról, hogy ő is az autóbusz utasa volt. Társai nevében is köszöni Nuver Krisztiánnak és barátainak a segítséget.