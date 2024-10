Megrongálták dr. Tóth Gergely autóit az éj leple alatt

Zalára eddig nem volt jellemző a politikai erőszak, a viták terepe jobbára a kommunikációs tér. Most azonban megrongálták dr. Tóth Gergely autóit, Keszthely néhány napja beiktatott polgármestere egyelőre értetlenül áll az ügy előtt. A rendőrség pedig nyomoz. A városvezető közösségi oldalán számolt be az esetről, ami után a város polgárai kommentáradatban ítélték el a barbár cselekedetet. Az egyelőre ismeretlen elkövetők betörték az utcán parkoló régi VW Sharan hátsó szélvédőjét, s leeresztették egyik gumiját. Egy, szintén a család tulajdonában álló, újabb gyártmányú kocsi kerekében pedig egy facsavart találtak másnap. Ez a járgány az udvaron volt. Több mint 350-en reagáltak a bejegyzésre, jellemzően a szomorú, a dühítő vagy a „hűha” emojival, s 72 komment is érkezett – elítélve a rongálást. Néhányan politikai motívumokat véltek felfedezni az atrocitás mögött.