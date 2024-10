A fénykereszt a nemzeti színű zászlóval egyben a magyarság megmaradására emlékeztet. A 26 méter magas keresztet, mely a főútról is jól látszik, dr. Bussay László baráti köre állíttatta 2019-ben. A társaság minden évben megemlékezik a borászról halálának évfordulóján.

A Bussay László emlékére emelt kereszt LED lámpáinak cseréjét helyi vállalkozók végezték, a lenti tűzoltók magasba emelő szerkezettel segítettek

Fotó: A szerző

A barátok részéről Horváth Tihamér a helyszínen elmondta, hogy dr. Bussay Lászlótól barátságot, hit- és tudatbeli tápot is kaptak. A kereszt felállítása a borász ötlete volt, ám életében már nem tudta megvalósítani. A kezdeményezés fontos volt számára, ezért barátai nem hagyták ezt el, s hogy ha minél többen csatlakoznak ehhez, a keresztek és rajtuk a zászlók behálózzák az országot a határoktól Budapestig, egyfajta mozgalomként.

- A kereszt hitünket, a zászló a nemzetközösségünket, összetartozásunkat jelenti és üzeni, hogy katolikusok vagyunk és nemzetben akarunk élni – emelte ki Horváth Tihamér s hozzátette: kötelességünk közösségünket összetartani.

A kereszt most új, erősebb LED lámpákat kapott, fényét a közeli autópályáról is látják majd. Horváth Tihamér reméli: a látvány megdobbanthatja majd azok szívét, akik rápillantanak, és büszkeség tölti el őket magyarságuk kapcsán a mai nehéz időkben.

Bussay László tíz éve hunyt el

Dr. Bussay Dorottya is megemlékezett édesapja halálának évfordulóján, ilyenkor összegyűlnek a család tagjai és a barátok emlékezni. Az emlékkereszt megújítása kapcsán elmondta, hogy a renoválást az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához is igazították azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet, hogy a fénykereszt nemcsak édesapja emlékének szól, hanem a magyarságnak is. Az ilyen nevezetes alkalmakkor a kereszt tetején a fények tovább égnek, a sötétben fáklyaként világítja meg a környéket, illetve a zászló is magasabban lobog.