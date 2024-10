A streamingszolgáltatók heti kínálatából 9 perce

Bőven lesz mit nézni - NBA-sztárok és világhírű séf

Ezen a héten sem fogunk unatkozni, ha áttekintjük a streamingszolgáltatók heti kínálatát. Bőven lesz mit nézni, a Netflix-re tíz újdonság is érkezik, az irigyelt NBA-sztárok életére is fény derül. Érdemes böngészni, de adunk is néhány tippet az e héten debütáló filmekből és sorozatokból heti filmajánló írásunkban a mafab.hu közlése alapján.

Bőven lesz mit nézni október első hetében, a Max-al a jégkorszakba is kitekinthetünk. Bőven lesz mi tnézni - a Max adja a Jégkorszak filmeket

Fotó: ZH A Max adja október 7-től a The Franchise című sorozatot. A történetben a szuperhősfilmek készítésének diszfunkcionális poklában rekedt csapat a nap végén azzal a kérdéssel szembesül: ez Hollywood új hajnala, vagy a mozi utolsó harca? Álomgyár vagy vegyi üzem? Október 10-től érhető el a Caddo-tó című dráma. A történetben amikor egy 8 éves kislány eltűnik a Caddo-tónál, egy sor múltbeli haláleset és eltűnés kezd összekapcsolódni, megváltoztatva egy összetört család történetét. A képen Daniel Brühl, Jessica Hynes, Himesh Patel, Isaac Powell, Aya Cash, Lolly Adefope a The Franchise sorozatban

Fotó: ZH Október 10-től indíthatjuk el a Köztünk élő angyalok című filmet, melyet egy fodrász hihetetlen, de igaz története ihletett, aki maga mögé állított egy egész közösséget, hogy segítsen egy megözvegyült apának megmenteni súlyosan beteg kislánya életét. Október 11-én kerülnek fel a streamingszolgáltató kínálatába a Jégkorszak-filmek, így megszakítás nélkül kapcsolódhatunk ki Sid, a lökött lajhár, Manfréd, a marcona mammut, Diego, a kardfogú tigris, a makk után kutató Motkány és társaik kalandjaival. Bőven lesz mit nézni a Netflix-en A Netflix-en október 7-től l nézhető A Menendez fivérek című dokumentumfilm. 1996-ban a Menendez testvérek a szüleik meggyilkolásáért álltak bíróság elé, ez az ügy megragadta Amerikát. Évekkel később, az érintettekkel készített interjúk segítségével megosztják az ő oldalukat, és új nézőpontot kínálnak az eseményekhez. Második évadjával tér vissza október 9-től a Vacsoraidő David Changgel. A műsorban a híres étteremtulajdonos személyesen főz híres barátainak a Los Angeles belvárosában található konyhájában. Ez egy VIP-élmény, ahol az étkezés, a balhék és a beszélgetés valós időben zajlik. Nincs ételcsere, nincsenek ételstylistok, csak valódi kulináris titkok és receptek egy világhírű séftől, aki élőben főz. Az NBA világába kalauzol a Netflix október 9-től a Kezdő ötös című dokumentumfilmmel. Öt NBA-szupersztár útját követhetjük a 2023-24-es szezonban. A pályán vívott csatáik, a sérülésekkel kapcsolatos küzdelmeik, valamint a családi élet és a hagyatékuk megszilárdítása közötti egyensúly megteremtésére tett erőfeszítéseik mind szerepelnek a filmben.

A romantika kedvelői sem maradnak hoppon a héten, erről a Magányos szívek menedéke gondoskodik október 11-től. Egy marokkói elvonuláson egy nő találkozik egy fiatal férfival, akinek ismeretségéből mámorító, életet megváltoztató szerelem lesz. Bőven lesz mi nézni, a romantika kedvelőinek ajánljuk a Magányos szívek menedéke című filmet - A képen a főszereplők Laura Dern, Liam Hemsworth

Fotó: ZH A Skyshowtime-on október 11-től elérhető a Funny Woman második évada, melyben Sophie elérte a csúcsot. Ő az ország kedvenc tévés komikusa; van egy csapat jó barátja, és a Dennisszel való románca ígéretes. De a semmi sem annyira felhőtlen, mint gondolta: Dennis válása három évig tart, Sophie új sitcomja megbukik, és egy lesújtó családi titokra derül fény. A Disney+-on október 9-én új sorozat indul La Máquina: Boksz életre vagy halálra címmel, melyben egy öregedő bokszoló ravasz menedzsere egy utolsó esélyt biztosít a címvédésre. De ha el akarnak jutni a meccs estéjéig, egy titokzatos alvilági erővel és a bokszoló saját beteg elméjével kell megküzdeniük. Október 11-től adja a szolgáltató Az Amazonas-expedíció dokumentumfilmet. A felfedezők az Amazonas változatos ökoszisztémáit és fajait vizsgálják, a mangroveerdőtől a rózsaszínű delfineken át az andoki medvékig, felfedve a létfontosságú édesvízkészlet megőrzésének sürgető kihívásait és reményteli megoldásait. A képen Sacha Baron Cohen, Cate Blanchett a Cáfolat című sorozatban

Fotó: ZH Az Apple TV+-n október 11-én már nézhető a Cáfolat című drámasorozat. A filmben Catherine Ravenscroft egy sikeres és ismert dokumentarista, aki legfőképp régóta fennálló és közismert intézmények rejtett, törvénytelen üzleteit deríti fel. Amikor egy özvegy regénye felkelti figyelmét, rémülettel döbben rá, hogy egy történet főszereplője, amit úgy gondolt, már eltemetett a múltban - egy történeté, ami felfedi legsötétebb titkait, s amiről azt hitte, hogy csak az övé...



