– Hallom, hogy kupicákat keres. Tudok egy jó helyet, jöjjön – szólítja meg a barátnőmet, akivel körülnéztünk, egy kedves középkorú nő. Csak megütötte a fülét egy mondat. Így köttetnek ismeretségek a bolhapiacon, ahol idegenek elegyednek szóba egymással, és naná, hogy kincseket rejthetnek a kartondobozok. CD-t már csak itt veszek (nem is nagyon lehet máshol, az autómban viszont még van lejátszó), darabonként 300-ért raktam össze egy kisebb zenei gyűjteményt. A lemezek többsége még ki sem volt bontva a csomagolásból. Most ezerért látok CD-ket és nem az én műfajomban, bár katonás rendben, sőt elegánsan asztalra, nem a földre pakolva, hogy le se kelljen hajolni a válogatáshoz.

Ahhoz képest, hogy bolhapiac, nincs összevisszaság

Rendezettebb lett a bolhapiac

A zalaegerszegi használtcikk-piac nemcsak ennél a standnál, hanem általában is rendezettebbnek tűnik a korábbinál. Mióta a Mérleg teret átépítették, s a bolha egy része elköltözött, átláthatóbb a kínálat. Sok ruha már vállfán, állványon sorakozik, számos helyen külön halmokba csoportosítják az árut, a mobiltelefontokokat például elválasztva a töltőktől és más hasznos apróságoktól. Külön dobozban vannak az izzók, a szerszámok, a munkáskesztyűk, a társasjátékok, a Legók, hogy akinek konkrét igénye, elképzelése van, ne töltse az időt felesleges kutakodással.

Kupica készletben, vagy egyenként összevadászva

Pálinkáspohár van bőven, bár készletben már kevesebb. A mívesebbek, régiek, vékony falú kis poharak darabját 400 forintért látjuk, máshol már 100 forintért is találni, de nem ilyen szépeket. Hét egyformát sikerült fellelnünk a kedves hölgy által ajánlott helyen, ahol vegyesen volt mindenféle konyhai felszerelés kartondobozokban. Ez a vadászat is izgalmassá tette a bolhapiaci vasárnap délelőttöt, főleg hogy a hetedik is meglett, mert még mindig marad hat, ha egy összetörne. Egyik eladó, egy fiatal nő különösen barátságos, első szóra vállal egy kis beszélgetést. Névvel nem szeretne nyilatkozni, de szívesen megosztja tapasztalatait.

– Három éve árulok a bolhapiacon. Virágboltot üzemeltettem régen, de bezártam. Sok dekoráció, gyertya van otthon, azt is kihozom a használt holmik mellett. Régen nem szerettem a piacot, a bolhát pedig nem ismertem, és voltak fenntartásaim. Azt hittem, veszélyes itt árusítani, sok a lopás, bármi történhet, de kellemesen csalódtam. A vevők között sok a barátságos ember, mesélnek az életükről, a helyzetükről. Meghatnak a sorsok – mondja az eladó. – Tudja, kétféle vevő van itt a bolhapiacon. Az egyik, aki ritkaságokra vadászik, gyűjtő vagy tovább akarja értékesíteni a holmit. A másikon, sajnos szomorú, de messziről látszik, hogy nem tudja megfizetni az üzletben, ami kell neki, ezért jön a bolhára. Az eladók részéről szerintem azon múlik a siker, hogy ki milyen kedves, és hogy lomot, szemetet hoz-e, vagy használt, de jó árut. Én nem ebből élek, ez csak kiegészítés. Az élményért jövök elsősorban, jó érzés, amikor egy-egy tárgy rátalál a gazdájára. Vannak, akik megajándékozzák magukat valamivel, egy aprósággal, azt is jó látni, az öröm részese lenni. Én csak otthonról hozok árut, nem veszek mástól, és még azokat hozom, amiket ajándékba kapok, hogy ha már jövök, adjam el. Így kaptam ezt a szép tányérkészletet is, aki nekem ajándékozta, azt kívánta: legyen vele szerencséd!