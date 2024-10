Az első zalalövői bolhapiac kínálata egészen sokszínűnek mutatkozott. Nemcsak a szokásos termékekből, azaz ruhaneműből, műszaki eszközök sokaságából és régiségek közül válogathattak az érdeklődők, de több árus szezonális termékekkel is jelentkezett. Gyarmati Antal polgármester szerint ez azt jelzi, hogy valóban van létjogosultsága egy ilyen programnak a településen.

Az első zalalövői bolhapiac kínálata egészen sokszínűnek mutatkozott

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A lakosok részéről többen többször is jelezték, hogy volna igény bolhapiacra Zalalövőn – foglalta össze a polgármester. – A kezdeményezés élére végül Kovács Krisztián állt, aki az önkormányzattal, a Városszépítő és Környezetvédő Egyesülettel, valamint a Borosán-völgy Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel közösen a szervezést is vállalta. Jelenleg még csak a próbaüzem zajlik, de úgy tűnik, havi egy alkalommal, minden hónap második vasárnapján hosszú távon is meg tudjuk rendezni azt. Többek közt azért is, mert a jelenlévő nézelődők közül többen jelezték, a következő alkalommal már ők is árusként vennének részt a bolhapiacon.

Az első benyomások egyértelműen kedvezőek

Fotó: Gyuricza Ferenc

Gyarmati Antal annyit mondott még, a szolgáltatások színvonala fejlesztésre szorul, illetve azon is el kell gondolkodniuk, hogy rossz idő esetén hol, hogyan rendezik meg a bolhapiacot, de az első benyomások egyértelműen kedvezőek.