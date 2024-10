IV. Károly király boldoggá avatásának 20. évfordulóján a Mindszentyneumba érkezett néhány ereklye

Október 3-a IV. Károly Király boldoggá avatásának 20. évfordulója. Ehhez kapcsolódva vasárnap 22 Boldog Károly-díjat adott át Szombathelyen Székely János megyéspüspök, majd a díjazottak Zalaegerszegre utaztak, hogy megtekintsék a Mindszentyneum állandó kiállításait is. Ebből az alkalomból a Magyarországi Mindszenty Alapítvány különleges tárgyakat biztosított a Mindszentyneum számára, melyek október 23-ig a földszinti fogadótérben lévő vitrinben tekinthetők meg. Kovács Gergely, a Mindszenty életút-kiállítás kurátora és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője, a Károly Király Nemzetközi Imaliga Magyar Tagozatának tagozatvezetője rendezte be a vitrint. Amelyben a következő tárgyak láthatók: Boldog Károly budapesti hermájának 2013-ban készült ereklyés gipszmintája, a budapesti Szent István-bazilikában őrzött herma hermelin szegélyes Szent István-rendi díszgallérja, a Budapestre került két legnagyobb bordacsont ereklye madeirai díszdoboza és brokát párnácskái, a hivatalos boldoggá avatási emlékérem Milánóból, a Habsburg-család tagjainak boldoggá avatási kitűzője, a Károly Király Imaliga több kitüntetése.

Zalaegerszegi emlékező ünnepség az aradi vértanúk emléknapján

Vasárnap délelőtt rendezték meg Zalaegerszegen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Aradon 1849. október 6-án kivégzett 13 tábornoka és mártírtársaik előtt tisztelgő emlékező ünnepet. A városi önkormányzat nevében Bali Zoltán képviselő mondott beszédet. Az „Aradi Vértanúk” megemlékezésén Zalában fejet hajtunk a zalai mártír, a Szemere-kormány közmunka és közlekedési minisztere, Zala Vármegye táblabírója, Csány László élete, munkássága és mártírhalála előtt is, jelezte Bali Zoltán. Csány Lászlót négy nappal később végezték ki, a pesti Újépület melletti fapiacon. Szólt arról is, hogy a megemlékezés helyszínéül szolgáló szoboregyüttest 1931-ben adták át, s Zalaegerszeg a „Kovács Károly Városépítő Program” keretében a most kezdődő önkormányzati ciklusban megújítja azt.