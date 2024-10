Október elsején töltötte be 95. életévét a Csörnyeföldön élő Simon Ferenc, akit péntek délután népes családjának tagjai mellett a település polgármestere, Hóbor-Sztrahia Krisztina és dr. Resch Karolina jegyző is köszöntött. Az 1929-ben Csörnyeföldön született férfi 1960-ban házasodott, frigyükből egy fiúgyermek született, emellett két unokája és négy dédunokája is van. Feleségével közösen vezetik a háztartásukat, teljesen önellátóak, szabadidejükben pedig szívesen néznek televíziót, illetve olvasnak.