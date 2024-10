A MOHU mindezt az Országos Kereskedelmi Szövetség kérésével indokolta. A hulladékgazdálkodási cég által kiadott közlemény szerint ezzel a módosítással egyrészt azoknak a visszaéléseknek kívánják az elejét venni, ami már-már üzletszerűen zajlott a papír alapú utalványokkal az új rendszer bevezetése óta. A betétdíjas termékek nagy tételben történő visszaváltására szakosodott palackvadászok ugyanis jellemzően nem vásárolták le ezeket az utalványokat, hanem a készpénzt kérték ki a kasszákból, ezért egyes automatákat üzemeltető boltoknak lecsökkent a készpénzállománya. A MOHU másik indoka a módosításra a torlódások megszüntetésének szándéka volt, a betétdíjas termék „üzletszerű” visszaváltásával foglalkozók miatt ugyanis gyakran előfordult, hogy egyes automatáknál hosszabb sorok alakultak ki, így a vásárlók csak jelentős várakozási idő után tudták leadni a palackokat.

Betétdíjas termékek: gyakori, hogy egy-egy REpont automatánál hosszú sor alakul ki

Fotó: Pezzetta Umberto

Betétdíjas termékek üzletszerű visszaváltása

A MOHU szerint a szombaton életbe lépett változtatás csak a fogyasztók elenyésző hányadát érinti, ugyanis az eddigi adataik szerint az egy tranzakcióval több mint ötezer forint értékben visszaváltók aránya rendkívül alacsony, egymillió esetből mindössze 600 alkalommal váltottak vissza ötezer forintnál magasabb értékben betétdíjas terméket a vásárlók. A szigorítás ugyanakkor csak technikai, a maximum száz darab betétdíjas termék leadása után akár rögtön indíthatunk egy új tranzakciót, ezt nem akadályozza meg a rendszer.

Vannak nálunk palackvadászok?

Zalában nem tudunk olyan esetről, hogy a MOHU által emlegetett palackvadászok fennakadást okoztak volna. Több helyütt is érdeklődtünk, de vagy nem volt tudomásuk az automatákat üzemeltető üzletekben dolgozóknak erről a jelenségről, vagy nem nyilatkozhattak a témában. Kistelepülések polgármestereit és lakosait is kérdeztük, hiszen a falvakban jellemzően nincsenek visszaváltási pontok, így ott addig gyűjteni kényszerülnek a betétdíjas termékeket, amíg útba nem ejtenek egy-egy automatát, vagy kézi visszaváltó pontot, de olyan választ is kaptunk, hogy nem foglalkoznak visszaváltással, egyszerűen a szemétgyűjtőben végzik a betétdíjas termékek.