Mint arról Baumgartner László polgármester beszámolt: annak idején a közös önkormányzati hivatalt egy régi épület felújításával hozták létre, majd lépésről lépésre haladva, kisebb-nagyobb beruházásokkal modernizálták az épületet.

A hivatal energiafelhasználását elektromos kazán szabályozza. A beruházással jelentősen csökkentették a fenntartási költségeket

Fotó: Pásztor András

A beruházás révén csökkent az épület energiaköltsége

- A Területi operatív program (TOP) keretében 2022-ben nyújtottunk be pályázatot a hivatal energetikai korszerűsítésére, majd az elnyert közel 11 millió forintból meg is valósítottuk a fejlesztést - mondta a polgármester, aki szerint a beruházás révén jelentősen csökkenthető az épület energiaköltsége, hiszen a napelemes rendszer tulajdonképpen ingyen energiát biztosít, míg az elektromos kazánnal szabályozható a benti hőmérséklet is.

A beruházást Cseresnyés Péter, a térség önkormányzati képviselője is megtekintette, majd gratulált az önkormányzatnak az újabb sikeres pályázathoz.

A kormány biztosítja a pályázati forrásokat

- Az elmúlt években több alkalommal is volt szerencsém Bánokszentgyörgyön járni, ahol mindig valamilyen új beruházást, fejlesztést avattunk - emlékeztetett a képviselő, aki szerint a falu önkormányzata komoly hangsúlyt fektet a pályázati lehetőségek kiaknázására, melynek köszönhetően javult a település lélekmegtartó képessége is. - A kormány továbbra is odafigyel a magyar vidékre, s a jövőben biztosítja azokat a pályázati forrásokat, melyek hozzájárulnak többek között a zalai kistelepülések fejlődéséhez - húzta alá Cseresnyés Péter.