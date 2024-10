Ha nem is nyíltan, de a magyarok tovább tiltakoztak az osztrák önkényuralom ellen. Így volt ez Somogy vármegyében is, ahol szintén nehezen fogadták el az osztrák uralmat. 1852 júniusában Ferenc József Kaposvárra is ellátogatott, de a település lakói barátságtalanul fogadták. Tömeges ellenvélemény nyilvánítás zajlott 1860. június 14-én is, amikor felavatták Berzsenyi Dániel niklai síroszlopát. A magyar szabadságeszmények jegyében több száz emlékező gyűlt össze az ország számos pontjáról.

Az első megemlékezést az aradi vértanúkról a kiegyezés évében, 1867-ben tartották meg Kaposváron. Ravatalt állítottak fel a katolikus templomban. A korabeli újság így emlékezett: „Kaposvárott okt. 7-kén szintén fényes gyászisteni tisztelettel ünnepelték meg az aradi vértanúk emlékét. A misét Komcsa György kanonok plébános úr mondta. A templomhajójában felállított gyászravatalt 100-nál több gyertya köríté s mellette hat egyenruhás honvéd állott őrt. A gyászisteni tisztelet alatt a kaposvári dalárda énekelt. A közönség legnagyobb része gyászruhában jelent meg.” A boltok bezártak, szinte az egész város tisztelgett – a kegyetlen megtorlás és az osztrák önkény ellenére – a magyar nemzet függetlenségéért életüket adó aradi tizenhárom és Batthyány Lajos mártírminiszterelnök emléke előtt. Nagy bátorság volt mindez akkor, hiszen mint tudjuk, Ferenc József, még ha békét is kötött a magyarokkal, soha nem bocsátott meg az aradi vértanúknak és a magyar szabadságharcosoknak. Kiknek hősiessége, tartása, élettörténete napjainkban is igazodási pont, valódi példa lehet!

Kovács Emőke