Rövid nyomozás után arra jutottunk, hogy Zalaegerszegen egyelőre sajnos nem lehet megkóstolni a mentakék csúcsdesszertet, Hévízen, Zalakaroson, Keszthelyen és újdonságként Lentiben viszont kapható a Balaton sütije.

"Már a Balaton is süt...eddig csak hullámzott..." - írja egyik kommentelőnk, s a humorvonatra többen is felszálltak. Volt, aki azt írta: a Balatonnak csak a vizét kóstolta, míg más ezt megerősítve még hozzátette: "...én is, de akkor még sörnek hívták". S a címben idézett (költői) kérdés is egyik kedves olvasónktól származik.

Balaton sütije a tó körül...

Fotó: VisitBalaton365

Mint megírtuk: a VisitBalaton356 és a Magyar Cukrász Ipartestület az „1000 indok az őszi Balaton mellett” nevű kampány részeként mutatta be Vonyarcvashegyen a Balaton sütijét még szeptember végén, Segreto di Otello néven. Mi pedig megkóstoltuk. Ön kóstolta már?