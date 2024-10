Négyen háromféle süteményt választunk, én ezúttal a Balaton sütije mellett teszem le a voksomat. Legutóbb az elegáns Zöld Málnát, Magyarország idei cukormentes tortáját kóstoltam, azelőtt pedig a cukros verziót, azaz a Mákvirágot (ezt kollégáim is tesztelték). Erősen mákfüggő lévén természetesen ez utóbbi telibe talált nálam, és nemcsak a mák, hanem a grillázs roppanóssága s az édes és fanyar ízek kombója miatt is, bár tudom: ha már bűnbeesés, akkor tanácsosabb a pisztáciás-málnás-rózsavizes cukormentes verziót választani. Finom-finom, de az persze nem ízlett annyira…

A Balaton sütije. Benne van a víz, a balatoni szél és az ősz ízei…

Fotó: Varga Lívia

De térjünk vissza Hévízre, pontosabban, ha képletesen is, a Balatonhoz. Kedd, kicsivel dél után, nagyüzem a Széchenyi utcai cukrászdában. Az asztaloknál magyarok és külföldiek. Figyelem: szinte nincs is olyan társaság, amelynek legalább egy-két tagja a kávé/üdítő mellé ne választana egyet az őszi tavat promotáló, azt küllemében is lefestő, de nemcsak színében, ízvilágában is a Balatont idéző csodaszép desszertből.

Víz, szél, balatoni szüretek

Akár egy ékszerdoboz, melynek tetején „a kék tükörglazúr a vizet ábrázolja, a borítása bársonyfújás, ez a balatoni szél, íze pedig az őszi balatoni szüreteket idézi fel” – így vallott korábbi cikkünkben az édességről maga az alkotó, Farkas Bernadett, a keszthelyi Segreto Cukrászat főcukrásza.

A mi asztaltársaságunkban is sikert arat a mentakék süti: aki mást választ, némi kóstolgatás után megállapítja, az enyém jobb, „mert nem olyan édes”. És valóban: az otelló szőlő és a szeder jó páros, és nagyszerű a ropogós kekszes alap is, a szánkban olvadós mousse alatt. Csak a balatoni szelet imitáló bársonyfújás (készüljön ez bármiből is) töredezik szét kicsit, ahogy a villa beléhatol, s kicsit meg is borul a sütemény, de a szeles Balaton is szokott néha ilyesmit csinálni... Sajnos annyira elmerültem az ízekben, hogy menet közben keresztmetszetet nem fotóztam, noha a külcsín, ami megfog, és a belbecs, ami megtart... És a sütemény közepébe rejtett otellózselé igazán feldobja az összhatást.