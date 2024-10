A kérdésre a választ Árvai Gábor geológiai szakemberrel járjuk körbe, akivel először visszarepülünk az időben, felelevenítve a Balaton múltját.

Bár a Balaton kiáradásának esélye csekély, a tó jövőjével kapcsolatos kérdések aggodalomra adnak okot

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Balaton geológiai múltja

- A Balaton nagyon fiatal geológiai képződmény, a tengerekhez nincs köze. A Pannon-beltó körülbelül 8,5 millió évvel ezelőtt húzódott vissza a mai Balaton területéről - vág bele az időutazásba Árvai Gábor. - Nagyjából 20-25 ezer évvel ezelőtt egy törésvonal alakult ki ezen a területen, ahol egymástól 4 elkülönülő tómedence jött létre. Az északkeleti irányban meghosszabbított csapásirány felé a Velencei-tó is ezen a rendszeren ül.

Az akkori négy tómedence jelenleg is megvan: a Keszthelyi-, a Szigligeti-, a Szemesi- és a Siófoki-medence. - 10200 évvel ezelőtt annyira megnövekedett a csapadék mennyisége a területen, hogy ezek a medencék feltöltődtek vízzel, és a hullámzás lebontotta a medencéket elválasztó partfalakat. 5 ezer évvel ezelőtt jött létre az az egységes víztest, amit most látunk. A most vízzel borított terület egy sávjában emberek éltek korábban, az szárazföld volt - magyarázza a szakember. - Ha Föld korát vesszük, ami 4567 millió év - és ezt 24 órának vesszük, akkor a Balaton keletkezése az utolsó 0,17 századmásodperc -, akkor ennek tükrében látszik, hogy geológiai értelemben a Balaton egy csecsemő. Ez a tó maga soha nem volt Földközi-tenger nagyságú, valamikori legnagyobb vízmagassága körülbelül 2-2,3 méterrel volt magasabb, mint ahol most van. De voltak olyan időszakok, például a római korszakban, amikor a Balaton jóval kisebb kiterjedésű volt. Lássunk egy példát: Örvényesnél és Aszófőnél is láthatjuk a római kori Villa Rustica maradványait. Bent vannak a tóban, jelenleg is onnan szedik ki a régészek a leleteket. Nem Nemo kapitány víz alatti városait kell elképzelni, egész egyszerűen ott akkor nem volt víz.

A 16-17. század fordulóját a kis jégkorszaknak is nevezzük, az igen hűvös időszak miatt. Ezt az is mutatja, hogy az ebben az intervallumban termelt boroknak az alkoholtartalma 4-8% körül mozgott - a csekély napsütés a cukorérlelés szempontjából abszolút kedvezőtlen.