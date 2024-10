A Mosolygós Bölcsőde címet viselő zalaegerszegi létesítmény kollektívája úgy tartja, a mosolynak nagy ereje van, a jókedv olyan csodaszer, ami mindenkinek örömet okoz, s megszépít kívülről-belülről. Ez az erő hatja át minden napjukat, tájékoztatta lapunkat Tóthné Gróf Andrea bölcsődevezető.

Indulásra készen a mosolygós sétáló csapat a Mosoly Világnapján. Forrás: Zalaegerszegi Űrhajós Bölcsőde

- Öt évvel ezelőtt egy novemberi borús napon mosolyogva ültettük el a „Mosolyfákat. A gyerekek mosolygós fejdíszben, a dolgozók és Bognár Ákos településrészi önkormányzati képviselő – felelte a vezető. - A bölcsőde szakmai arculata a környezeti nevelés, így fontos a környezetvédelem, növényeket ültetünk, gondozunk. Büszkén viseljük a Mosolygós Bölcsőde címet, hivatásunk alappillére a mosoly, a jókedv, mely meghatározza a bölcsődés gyermekek mentális egészségét.

Nem volt tehát kérdés, idén is csatlakoztak a Mosoly Világnapjához, folytatta Tóthné Gróf Andrea. Bár kissé szemerkélt az eső, az időjárás nem szegte kedvüket, vidáman indultak a mozgalom jegyében szervezett 2 kilométeres sétára. A félórás túrát könnyen teljesítette az Állatbarát címet is viselő intézmény, így nem csak a Mosoly világnapját (október első péntekje), hanem az állatokat is megünnepelte a csapat október 4-én. A sétálókhoz egykori bölcsisek, szülők, nagyszülők és négylábú kedvencek csatlakoztak. Az út során az arra járók pozitív megerősítéseket, gondolatokat tartalmazó mosolykártyákból választhattak.