Erdeink, különösen a természetes eredetű, ősi állományok számos kincset rejtenek: gomba, gyógynövény, vadgyümölcs, virágok, vagy akár a makk is megtalálható. A legtöbben a gombák iránt érdeklődnek, s indulnak el akár több órás keresgélésre. Sajnos mára sokkal kevesebb természetes erdőnk maradt, semhogy mindenki kedvére gyűjtögethesse annak javait. Jogszabályaink védett területen alapvetően tiltják a gomba- és virágszedést, erdei gyümölcsök, gyógynövények gyűjtését. A nem védett területekre is korlátozások vonatkoznak: állami tulajdonú erdőterületen saját szükségletre külön engedély nélkül is megengedett például a gombagyűjtés, míg a nem állami tulajdonú erdőben csak az erdőgazdálkodó engedélyével. Mai lapszámunk 3 oldalán a tölgymakk gyűjtésének szabályairól olvashatnak.