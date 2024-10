Környezetszépítés a játszótéren Nagykanizsán

Hat lombhullató díszfát és három lombhullató cserjét ültettek el a közelmúltban Nagykanizsán, a Kanizsa Centrum és a Kanizsa Aréna közötti területen található játszótéren. A növények telepítését, a környezetszépítést a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezte, amely a vállalati szintű társadalmi felelősségvállalás programja keretében adományozta a növényeket a dél-zalai városnak. A faültetés helyszínét a polgármesteri hivatallal egyeztetve választotta ki Konrád-Németh Cecília városi főkertész, a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. munkatársa. A programban több oktatási intézmény is bekapcsolódott.

Kastély-krimi már a keszthelyi Festetics-kastélyban is

Október végétől interaktív nyomozásra várják az érdeklődőket a keszthelyi Festetics-kastélyba. A Kastély-krimi játék egy feledhetetlen kaland, ami számtalan titkot és nem várt fordulatokat ígér. Premier október 26-án. A Kastély-krimi játék minden alkalommal telt házas a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban, és most Keszthelyen mutatkozik be: az érdeklődők október 26-án és 31-én, november 23-án és december 27-28-án is nyomozhatnak a Festetics-kastélyban. A játékban 14 éven felüliek vehetnek részt. Jegyvásárlás korlátozott számban a jegymester.hu online felületen és a kastély jegypénztárban.