A régi kavicsbányatóhoz vezető úton próbálunk először bejutni arra a területre ahol egykor több száz horgásztanya állt. Esélytelen, hiszen a viszonylag nagy lejtésszögű út Murához közelebb eső szakaszát teljesen elöntötte az ár. Azt a kavicsozott utat, ami ehhez a tórendszerhez az egyetlen olyan bejárót jelenti, amely normál körülmények között személygépkocsival is járható. A ligeterdő mögül emberek hangja, gépek zaja szűrődik át, így biztosak lehetünk benne, hogy többen is vannak bent a területen. Röviddel később néhányan közülük elő is bukkannak a fák közül. Egyikük ágyékig gázolva a vízben egy csónakot vonszol maga után, amiben ketten ülnek, mögöttük két további férfi tör át az árvízen. Mint kiderül, mindannyian osztrákok, akik bent töltötték az éjszakát az egyik bungalóban.

Árvíz: a muraszemenyei kavicsbányatónál éjszakázó osztrákok Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ez már a második forduló, az imént hoztam ki néhány társamat, ők egy kicsivel odébb, az autójuknál öltöznek át – mondja németül az elől haladó férfi. – Ugyan víz alatt van a terület, de én ezt még nem nevezném árvíznek. Ezen a helyen tavaly nyáron legalább egy méterrel magasabban állt a víz, az valóban árvíz volt.

A horgászok tudják, mi a teendő árvíz esetén

Közben a falu irányából egy munkagép érkezik, a markolókanalában hárman is ülnek. Egyikük, Simon Gergely megjegyzi, csak így tudnak bemenni a horgásztanyákhoz, ahonnan felszerelést kell kihozni. A kavicsbányatavakhoz vezető út egy része ugyan víz alatt áll, a tanyák azonban vagy magaslatokra vagy cölöpökre épültek, így azokat még nem öntötte el az ár. Közben azt is megtudjuk, mások is mentek már be hasonló módon, traktorokkal, munkagépekkel, a kiszűrődő zaj valószínűleg tőlük származhat. A horgászok tudják jól, hogy mikor kell végleg elhagyni a területet, illetve azzal is tisztában vannak, hogy hol találhatóak a traktorral járható utak, még akkor is, ha azok már víz alatt állnak. Megjegyzik azt is, a Mura vize árterületen van, ez nem jelenthet veszélyt a falura.

Munkagépekkel közelítik meg a víz alatt álló területet a helyi és környékbeli lakosok Fotó: Gyuricza Ferenc

Alsószemenyei helyzetkép

Közben átmegyünk az alsószemenyei településrészre, ahol a szintén kavicsbányatavakból kialakított horgászbirodalom, az Öreg-tónak nevezett rendszer található. Az ide vezető út Murához közelebbi szakasza úgyszintén víz alatt áll, igaz, csak pár centiméternyi magasságban hömpölyög rajta az ár, akárcsak a mellette található mezőn. Itt viszont nyoma nincs emberi jelenlétnek, a Hódvár vízitúra kikötő közvetlenül a Mura parton álló épülete környékén sem látunk mozgást. Megnézzük a falu azon pontjait is, ahol nagyobb árvíz esetén védekezni kell. Sem a tavaly augusztusban elöntött Zrínyi utca lakóépületei, sem az Ady út környéke nincs veszélyben, ráadásul ez utóbbi helyen a tavalyi árvíz után a gátrendszert is megerősítették. Kerkaszentkirály központjában ránézünk a Kerkára is, amely ugyan jelentősen megduzzadt, ám egyelőre még az ártérre sem lépett ki medréből. Úgy tűnik, itt sem lesz baj.