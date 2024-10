Sütő György olyan alkotónak vallja magát, aki nem elsősorban a közvetlen környezetét mintázza meg, hanem belülről dolgozik: az emberi lélek legtitkosabb félelmeit, érzéseit próbálja megragadni. „Muníciót” ehhez az is ad: ápolóként dolgozik egy idősek otthonában, s naponta szembesül az ember testi és mentális leépülésével, a lelket eluraló egzisztenciális szorongással. Az Ars Sacra Fesztivál keszthelyi tárlatán erről is mesél, a képei által.

Dankos Attila Liszt Ferenc Via Crucis című művét adta elő a hangversenyen

Fotó: Halász Gábor

Ars Sacra Fesztivál

Az Ars Sacra szó szerinti fordításban szent művészetet jelent: a tárlat címe – Via Crucis, vagyis keresztút – és alkotásai is e szellemben születtek.

– A bátyám balesete, halálközeli állapota olyan lelki folyamatot indított el bennem, aminek hatására lélekben térdre rogyva kérő imába kezdtem, mégpedig vizuális formában. Az ötlet is hamar megfogalmazódott bennem: a kezek „nyelvén” fogom elmesélni Jézus Krisztus kínszenvedését – fogalmaz az őt motiváló történésekről Sütő György.

A megnyitó közönsége, jobbra Sütő György

Fotó: Halász Gábor

Krisztus kezei

S értelmezni is segít a képeket. „A festményeken felfedezhetjük az önmagát értünk feláldozó Krisztus kezeit, de a sajátjainkat is láthatjuk, amelyek időnként vádolnak, vagy éppen keresztre szegeznek, lecsupaszítanak, ugyanakkor segítő jobbot is nyújtanak terheink cipelésében, vigasztalnak, vagy gyengéden simogatnak…”, mondja.

Krisztus kezeit és akár a sajátjainkat is láthatjuk…

Fotó: Halász Gábor

Hálaadó ima

– Istennek hála, a kérő imából hálaadó ima lett, hiszen mire befejeztem a keresztutat, a testvérem állapota és élete rendeződött – vall a szent művészet erejéről Sütő György.

Az Ars Sacra Fesztivál keszthelyi megnyitójára megtelt a Kármel folyosója

Fotó: Halász Gábor

Egyenesen szívbemarkoló

A kiállítást megnyitó Balogh Csaba szerint szinte hihetetlen az ötlet, hogy a kálváriát csak a kezekkel mutassuk meg: „A művész alkotásaival hozzánk szól, minket akar megérinteni, szeretne közvetíteni valamit, esetleg érzelmeket kiváltani a közönségből. Sajátos nyelvén vezet végig valamennyiünket Krisztus szenvedésének útján, amelyen képei segítségével mi is elkísérjük őt”.

Kezek vallanak az életről, amelyek azt is üzenik: nem vagyunk egyedül

Fotó: Halász Gábor

– A téma ilyen jellegű feldolgozása önmagában is különleges, de a megvalósítása még nagyszerűbb. Hogy stílusos legyek, szerintem minden embert megérint, hívő katolikusként pedig egyenesen szívbemarkoló – fogalmazott a keszthelyi premontrei gimnázium korábbi direktora.