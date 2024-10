Az eseményen Jetztin István Sándor polgármester nemcsak a nevelési intézmény egykori és jelenlegi dolgozóit köszöntötte, de az önkormányzati konyháét is, miután – mint azt külön kiemelte – annak idején együtt kezdték meg működésüket. A település önkormányzati vezetője szerint az óvoda jelenleg aranykorát éli, hiszen négy pedagógust és két dajkát foglalkoztatva maximális létszámmal üzemel, azaz két vegyes csoportban 45 gyermeket fogad.

Az ünnepség résztvevői, az első sorban az óvoda korábbi munkatársai Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ötven év történései

Az ötven év történéseit az óvoda igazgatója, Takácsné Vittmann Erika foglalta össze, majd ugyancsak ő köszöntötte azon dolgozókat, akik több évtizeden át szolgálták az intézményt. Szólt arról is, hogy az első húsz évben mintegy harminc egymást váltó pedagógus – köztük több képesítés nélküli óvónő is – fordult meg az intézményben, mígnem a Kanadából hazatérő Baksa Józsefné 1989-ben állandóságot hozott az óvoda életébe, nyugállományba vonulásáig, sőt, azon túl is nevelte a gyermekeket a borsfai óvodában. Az igazgató Baksa Józsefnének emlékplakettet adott át, de azon további volt munkatársak – Nemes Istvánné, Csecselics Istvánné és Tóth Jánosné – is ebben az elismerésben részesültek, akik több évtizeden át voltak az óvoda alkalmazottai. Emellett a legidősebb egykori kollégákat, Bocskor Györgynét és Herman Irmát is külön köszöntötték.

Baksa Józsefné (jobbról) hozott állandóságot 1989-ben az óvoda életébe. Mellette Csecselics Istvánné és Tóth Jánosné Fotó: Gyuricza Ferenc

Az óvoda jelenlegi helyzete

Takácsné Vittmann Erika szólt az intézmény jelenlegi helyzetéről is. Kiemelte: elsődleges céljuk, hogy a hozzájuk járó gyerekek magas színvonalú nevelésben, oktatásban részesüljenek. Háromszor nyerték el a Zöld óvoda címet, köszönhetően annak, hogy a környezet védelmére, illetve a fenntarthatóságra nevelést kiemelten kezelik pedagógiai programjukban. Emellett állatbarát óvoda és boldog óvoda címmel is rendelkeznek.

Az identitástudat kialakítása

Az ünnepségen köszöntőt mondott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki Wass Albert gondolatait idézve arról beszélt, hogy a közösséghez való tartozás érzésének, az identitástudat és a a kulturális örökség megélésének kialakítását már gyermekkorban célszerű elkezdeni.