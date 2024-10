A világ egyik legismertebb alkotása, a Sixtus-kápolna mennyezetfreskója az 540 négyzetméteres felületével a világ legnagyobb egybefüggő freskója

Fotó: Győrffy István

Már késő délután volt, amikor a monumentális Szent Péter térre érkeztünk, s látva a bebocsátásra váró emberek végtelen sorát, beláttuk, nincs esélyünk a mai belépésre. Azt javasolták a szállodában, hogy próbálkozzunk a reggeli órákban. Másnap, reggel fél kilenckor már a várakozók között voltunk, öt perccel kilenc óra előtt pedig, túljutottunk a biztonsági ellenőrzésen is, majd elénk tárult a csodálatos templom óriásai belső tere.

A Szent Péter tér az egyiptomi obelixszel, száz ezer embert is befogad

Fotó: Győrffy István

A templom Szent Péter sírja fölé épült, ahol korábban már állt egy bazilika, de annak egy részét, a rossz állaga miatt lebontották, mielőtt 1506-ban letették a mai Szent Péter-bazilika alapkövét. Eredetileg Donato Bramante kapott megbízást a tervek elkészítésére, ő azonban csak a pillérek felépítéséig jutott el. Halála után számos építész részt vett a munkálatokban, a további tervezésben, míg végül 120 év alatt elkészült a bazilika. Dolgozott rajta többek között Raffaello, Peruzzi, Sangallo és Michelangelo is.

A Szent Péter Bazilika kupolája belülről

Fotó: Győrffy István

Az előcsarnok 71,5 méter hosszú és 13,5 méter széles, innen 5 ajtó nyílik a belső térbe. A homlokzaton 9 erkély van, melyek közül a középső az, amelyről a pápa a téren összegyűlt tömegek előtt nagy ünnepeken elmondja az „Urbi et orbi” áldást. A kupola Michelangelo tervei alapján készült el, és bár ő nem érte meg a munkálatok végét, halála után utódja, Giacomo igyekezett a lehető legpontosabban követni a mester terveit, csak apró változtatásokkal élt. A Szent Péter bazilika kupolája 120 méter magas, s a székesegyház kupolájába fel is lehet menni gyalogosan, vagy félig lifttel és félig gyalog. Ez az utóbbi is csak kis könnyebbséget jelent, mert a lift után is sokat kell még lépcsőzni. Összesen 551 lépcső vezet fel, ha liftet is használunk, akkor azután még 320 lépcsőfokot kell megmászni, ami igazán komoly sport teljesítmény…

A bebocsátásra várakozók végtelen sora. A bazilika mindkét oldalát 17 méter hosszú oszlopcsarnok (kolonnád) szegélyezi

Fotó: Győrffy István

A bazilika felépítése után, 1657-67 között készült el a Szent Péter tér, VII. Sándor pápa megbízásából Bernini kivitelezésében. A tér 320-szor 240 méteres, mindkét oldalán 17 méter hosszú oszlopcsarnok (kolonnád) szegélyezi, amelyek 4-4 oszlopsorból állnak. Összesen 284 dór oszlopból áll a két oszlopcsarnok, az oszlopok 13 méter magasak és mészkőből készültek. Az oszlopok, a tetöjükön lévő párkányzattal együtt 21 méter magasak.