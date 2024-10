Az ülés elején a helyi választási bizottság elnöke, Pfeiffer Réka ismertette a június 9-én megtartott választás eredményét. A névjegyzékben szereplő 3283 választópolgár 58,67 százaléka élt szavazati jogával. Letenye polgármesteri tisztségéért ketten indultak, a választást 1274 vokssal Vida László, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el. Képviselői mandátumot (a leadott szavazatok számának sorrendje alapján) Mezriczky István, Somogyi Tibor, Soós Judit, Horváth Dávid, Bedőcs Attila és Somogyi Zoltán szerzett.

Az eskütételek után a polgármesteri program rövid, kivonatos ismertetése, majd az alpolgármester személyének megválasztása került napirendre. Vida László Bedőcs Attilát javasolta e tisztségre, ám személye mindössze három támogató szavazatot kapott, ezért a testület egyelőre alpolgármester nélkül kezdi meg munkáját. Döntöttek a szervezeti struktúráról is, az önkormányzat továbbra is két bizottságot működtet, ám ezek nevét gazdasági, illetve humán bizottságra változtatta. Tagjaik száma 8-8 fő lesz, ebből mindkét bizottságban öt-öt képviselő, illetve 3-3 úgynevezett külsős tag dolgozik majd. A testületnek jóvá kellett hagynia a polgármester illetményének összegét is – ez a törvényi rendelkezés szerint havi bruttó 780 ezer forint, amihez 117 ezer forint költségtérítés jár. A képviselői tiszteletdíj 40 ezer forint lesz, amit a bizottsági tagságért további 40 ezer forint egészít ki. A bizottsági elnöknek 60 ezer, a nem képviselő bizottsági tagnak 20 ezer forintos tiszteletdíj jár.