Nem szaporító, „csak” gyűjtötte a kutyákat

A nő egyébként nem szaporító, nem értékesítette a kutyákat, csak begyűjtötte őket, és nem adta oda senkinek, mert meggyőződése volt, hogy nála vannak a legjobb helyen. Jellemzően nem is a környékről „mentette” az állatokat, hanem sokszor az ország másik feléből, még Debrecenből is hozott kutyát. Ellátásukra azonban már nem volt pénze, az ivartalanításról nem is beszélve, így az állatok éheztek és egymás között szaporodtak. Elmondások szerint körülbelül tíz éve élt Zalakoppányban, magát sem tudta eltartani, a saját és a kutyák élelmét is mások vették meg. Arról sem volt fogalma, összesen hány kutyája van, amikor az állatvédők közölték vele a számot: 81, azt válaszolta: legfeljebb negyvenre gondolt… S mindössze 15-20 ebnek volt oltási könyve.

Áldatlan állapotok. Ilyen körülmények között, koszban, ürülékben éltek a kutyák. Mi ez, ha nem állatkínzás?

Fotó: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Kapin Ricsi

Az összes kutya alultáplált volt, férges, és bűzlött a szőrébe ragadt ürüléktől, hiszen kijárásuk nem volt, a tulajdonosuk nem takarított utánuk, így egyre csak gyűlt és gyűlt a lakásban a fekália. A nő ruhái a földre rakott dobozokban voltak. Több állat el is pusztult: 21 tetemet a hűtőben találtak meg az állatvédők. Azt mondta, azért tette oda, mert kemény volt a föld, és nem tudta eltemetni őket.

Állatkínzás Zalakoppányban: a szurkolók segítségét kérték a helyiek

A környéken lakókat egyre jobban zavarta a szag és a folyamatos kutyaugatás, ők keresték meg a hasonló ügyekben rendkívül járatos fővárosi Szurkolók az Állatokért Alapítványt, a budapesti szervezet elsőként a Szimattal vette fel a kapcsolatot. Balázs Eszter ezt követően a karmacsi Elisabeth menedéktől és a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesülettől kért segítséget, illetve az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület is segített a helyszínen. Ám amikor az ötvenedik kutya kimentése után azt látták, hogy bentről csak nem akar elfogyni a sokadalom, további egyesületeket, alapítványokat, menhelyeket vontak be többek között Szombathelyről, Kecskemétről, Nagyatádról és Bajáról: összesen tizenhárom szervezet működött közre a mentésben, aztán a kutyák elhelyezésében. És természetesen bekapcsolódott az akcióba az állategészségügyi hatóság, amely szintén tudott a horrortanyáról, s szabott is már ki büntetést. Továbbá ott volt a helyi jegyző és a rendőrség, utóbbi nélkül be se tudtak volna menni az állatvédők.