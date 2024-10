Állati küldetés – játékos figyelemfelhívó akció gyerekeknek

Több száz plüssállatka várta, hogy rátaláljanak a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Állati küldetés elnevezésű programján a zalaegerszegi Kis-Vizslapark játszóterén. Az állatok világnapja alkalmából szervezett keddi akcióval a rendőr-főkapitányság munkatársai a felelős állattartásra kívánták felhívni a figyelmet, immár harmadik alkalommal. Tóth László rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője elmondta, az óvodások és a kisiskolások jelképesen örökbe fogadhatták a megtalált a plüssállatkákat. A tasakban állatvédelemmel kapcsolatos hasznos tanácsokat és egy QR-kódot is találhattak, s a Bogáncs Állatmenhely kutyusait rövid sétára vihették a gyerekek. Nagy tetszést aratott körükben az is, hogy a rendőr-főkapitányság kutyás szolgálati alosztálya ebeinek kislabdákat dobálhattak.

Ismertette programját a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A minap tartotta alakuló ülését a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ahol Teleki László elnök ismertette programját és célkitűzéseit a következő időszakra. A legnagyobb hangsúlyt az oktatás kapja. Terveik szerint új alapokra helyezik a tanodai programot, hiszen a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztésnek ez egy nagyon jó és bevált módszere. De a jövőben nem csak itt a közösségi házban, hanem az iskolákban is felkutatják azokat a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik akarják, hogy segítsenek nekik. Emellett természetesen a pedagógusokkal és a szülőkkel is szoros kapcsolatot tartanak a fiatalok előmenetele érdekében. Teleki László szólt arról is, hogy újra kell építeni a középiskolai felnőtt érettségi megszerzésének lehetőségét - 2001-2010 között, több mint ezren szereztek érettségi bizonyítványt a közösségi ház falai között -, hiszen ez egy újabb lépcsőfok lehet a siker irányába.

Balatoni haltelepítés: az ütemterv szerint

Érkeznek a kopoltyúsok, hétfőn például egynyaras süllők és háromnyaras pontyok kerültek a vízbe. A balatoni haltelepítés várhatóan december közepéig tart. A hét elő napján Keszthelyen, az Akvárium apartmanházak kikötőjében 4 087 kilónyi ponty és 300 kilogramm süllő foglalta el új lakóhelyét. Persze, a tó más helyszínein is sorra merülnek alá a kopoltyúsok a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit (BHNp) Zrt. járműveiről. A balatoni haltelepítés folyamatos, kedden például háromnyaras compók és kétnyaras balinok érkeztek Keszthelyre. Öt tógazdaságban, több mint ezer hektáros vízfelületen gazdálkodik a társaság, s olyan kedvelt fajokat nevel, mint például a ponty, a csuka, a harcsa vagy a süllő. A BHNp Zrt.-nek a 300 tonna ponty mellett hat tonna süllőt is a Balatonba kell költöztetnie, de emellett is számos faj egyedei kerülnek ilyenkor a tóba.

Október 11-én tartják a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság konferenciáját Hévízen