– Már régóta a bakancslistánkon volt egy ilyen fotózás, de eddig nem találtunk vállalkozó kedvű pasikat – bocsátja előre mosolyogva Balázs Eszter, a Szimat Állatvédő Egyesület elnöke. – Most viszont sikerült. Mindannyian tűzoltók, úgyhogy megdőlt az a tévhit, hogy csak Ausztráliában élnek szuper testű és bátor, állatbarát lánglovagok. A hölgyek örömére jelentjük, itthon is vannak.

Az állatbarát tűzoltók jótékony céllal vállalták a fotózást

Fotó: Tóth Brigitta

Az alkalmi modellek jótékony céllal vállalták a fotózást, remélik, ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a menhelyen élő kutyák mihamarabb gazdira találjanak.

Állatbarát tűzoltók és tűzoltóbarát állatvédők

– Mindannyian tűzoltók, keményen dolgoznak, nap mint nap az életüket teszik kockára, hogy a bajbajutottaknak segítsenek, ezért tiszteljük őket – folytatja Balázs Eszter. – Talán ez hozott össze minket velük, hiszen mi is a bajba jutott, hangtalan állatoknak segítünk. A fotózás nagyon jó hangulatban telt, a fiúk gyorsan összebarátkoztak a kutyáinkkal, a kutyák jutifalat ellenében szívesen pózoltak. A fotósunk pedig, aki szintén jótékony céllal vállalta a feladatot, kihozta mindenkiből a legjobbat.

Az akció ma indul a Szimat Állatvédő Egyesület hivatalos Facebook-oldalán, s az általunk is közölt csoportképnek lesz folytatása: pénteken a fiúkról és a kutyákról külön-külön is posztolnak majd.

Boldogság. Múlt szombaton számos állatbarát érkezett a menhelyre kutyát sétáltatni

Fotó: Facebook/Szimat Állatvédő Egyesület

Aki örökbe fogad, két életet ment meg

Jelenleg 22 árva kutya vár gazdira a Szimatnál, ahol ugyan jó körülmények közt töltik mindennapjaikat, azért mindannyian nagyon vágynak igazi otthonra, szerető gazdára. S ne feledjük az örök igazságot: aki örökbe fogad, két életet ment meg, hiszen a befogadott eb helyére új lakó költözhet.

Támogatás a kincskeresésből

Az egyesületnél egyébként pörögnek az események: nemrégiben jótékonysági garázsvásárt tartottak a zalaszentgróti VMK-ban, a kincskeresésből 284.125 forint gyűlt össze, a bevételt a Szimat gondozásában levő árva kutyák ellátására fordítják, a garázsvásáron el nem kelt tárgyakat pedig az egyesület látókörében levő rászoruló kutyás családok között osztják szét.

Épül a menhely északi kennelsorának tetőzete

Fotó: Facebook/Szimat Állatvédő Egyesület

Építkeznek is a menhelyen

S múlt hét végén megújult a menhely északi kennelsorának tetőzete, a csere a tél közeledtével sürgető volt, mert többször is beáztak már. Most azonban a Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz - SUST támogatásával és Horváth Norbert, Vasvári László, valamint Bodo András egész napos munkájával megoldódott a probléma: a kutyáknak biztonságos, száraz helye lesz télre.