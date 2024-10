Köszöntötték a jubiláns időseket 1 órája

Alkotóház újult meg – kettős ünnep Kálócfán (fotógaléria)

Több ok is volt az ünneplésre a hétvégén Kálócfán. Egyrészt azért gyűltek össze a helyiek szombaton, hogy köszöntsék a falu szépkorú lakóit, másrészt fontos közösségi hely, az alkotóház avatását is most tartották.

Korosa Titanilla Korosa Titanilla

Megújult az alkotóház Kálócfán. A jelképes avatáson a képviselő-testület tagjai b-j Németh Szilárd, Szabó Péter, Göncz Lajos, Szabóné Kiss Marianna, Hácskóné Kovács Tímea jegyző, Szabó András polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő Fotó: Korosa Titanilla

Az önkormányzat régi terve valósult meg az alkotóház megújításával. Az alkotóház avatását követően köszöntötték az idén jubiláns időseket, hátul b-j Szabó András és Vigh László

Fotó: Korosa Titanilla Az alkotóház a közösségi programok központja Erről Szabó András, Kálócfa polgármestere elmondta, hogy az alkotóház a közösségi programok központja, egyik helyiségében található az a kemence, melyben a település ünnepein különféle finomságokat készítenek. Az épület a Magyar Falu Program támogatásával újult meg több mint 8 millió forintból. Felújították a teljes tetőszerkezetet, külső burkolást és festést is kapott. Szólt az önkormányzat munkájáról is, legfontosabb esemény, hogy október elején felállt az új képviselő-testület. A testületben egy személyi változás történt, az új önkormányzati képviselő, egyben Kálócfa alpolgármestere Szabóné Kiss Marianna lett. A polgármester beszélt a következő időszak terveiről is, elmondta, hogy új falugondoki autóra lenne szükség, szeretnék megújítani az alsó-kálócfai szoknyás haranglábat, bővíteni kívánják a temetői parkolót, illetve útfelújításra is szükség lenne. A következő évben pedig elszármazottak találkozóját terveznek a templom felszentelésének 90. évfordulóján.

Idősek napja Kálócfán Fotók: Korosa Titanilla

Köszöntötték a jubiláns időseket Az idősek napján az önkormányzat is köszönetét fejezte ki azoknak, akik a múltban sokat tettek a településért. Hagyományosan külön köszöntötték azokat az időseket, akik idén kerek évfordulót ünnepelnek. Részt vett az eseményen Vigh László országgyűlési képviselő is, aki jó munkát kívánt a képviselőknek s további támogatásáról biztosította az önkormányzatot. Az idősekhez szólva pedig arról beszélt, hogy fontos, hogy megtalálják a napi feladataikat, gondoskodjanak szeretteikről, hogy minél tovább aktívak maradjanak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!