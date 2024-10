Erről a témáról maga Lovasi András is beszélt a közelmúltban Zalaegerszegen megtartott koncertjükön. Elmondta: a Láthatatlanul című dal célja ráirányítani a figyelmet erre a súlyos szociológiai kérdésre, amit a társalom jelentős része még mindig tabutémaként kezel, annak ellenére is, hogy szinte mindenkinek van alkoholista vagy drogfüggő ismerőse. A Láthatatlanul megrázó klipje október 11-én jelent meg, s az egyben kampányfilm is, amit az Egy Füst Alatt Alapítvány megbízásából készítettek.

Lovasi András a Kiscsillag minap megtartott zalaegerszegi koncertjén

Fotó: Gyuricza Ferenc

Alkoholista szülők

A Lovasi András által is említett egymillió gyermek hozzávetőlegesen a Magyarországon élő fiatalkorúak egynegyedét teszi ki. A videoklip azt ábrázolja meggyőző erővel s megdöbbentő képsorokkal, hogy milyen életet élnek ők. A diszfunkcionális családokban jellemzően a szülők egyike – vagy akár mindkettejük is – valamilyen függőségben szenved, aminek okán nem képesek az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket maradéktalanul biztosítani gyermekeik számára.

Egy novelláskötet volt az alap

Lovasi András ezt a dalt egy novelláskötetben szereplő történetek alapján írta. A Láthatatlan árvák című könyvben Elekes Dóra, Fábián Gábor, Hoffmann Kata, Karafiáth Orsolya, Kemény István, Kovács András Péter és Mattik Dóra írásai kaptak helyet. A dal megszületését követően dr. Szemelyácz János addiktológus szakértő, a Magyar Addiktológiai Társaság Elnöke és Hoffmann Kata közösen kérte fel a nemzetközileg is elismert színházi alkotót, Bodó Viktort a kampányfilm megrendezésére.

Gyermeki szemszögből

„A Láthatatlanul közös ötletelései nyomán több terv is született a forgatókönyvre. Gyermeki szemszögből közelítettem meg a történetet, és ebből kiindulva döntöttük el, milyen technikai megoldásokat alkalmazzunk. Ezekbe a helyzetekbe megrázó volt beleképzelni magam alkotóként” – mondta el a klip kapcsán Bodó Viktor. A kampányfilmben az édesanyát Radnay Csilla, az édesapát Mátray László, a kisfiút Ökrös Bere alakítja. A mellékszerepekben az Örkény István Színház színművészei, Znamenák István, Takács Nóra Diána és Ficza István látható. A Zsótér Sándor által megformált díler barátait Kádár Kinga, Éger Károly és Egyed Bea játssza. A kisfilm a VIII. Magyar Klipszemlén is látható lesz, hiszen azt a zsűri beválogatta az idei versenyprogramba. A rangos szakmai eseményt október 17-én rendezik meg Budapesten, az Akvárium Klubban.