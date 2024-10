- Kezdetben, mintegy bemelegítésként csak egy rendezvényt vállaltunk be, de hamar megjött az étvágyunk, s akárcsak a múlt évben, az idén már 4 témát is kiválasztottunk "A négy elem: Föld-Víz-Tűz-Levegő" szlogenű javaslatok közül. Kezdésként a generációk játékait; majd az "Együtt, egymásért - játékos partnerségben" címszó alatt a közös zenés, kutyás időtöltést; a szabad levegőn a mese világából Lázár Ervin A nagyravágyó feketerigó bábos feldolgozását; jubileumaink ünneplésére pedig a könyves vasárnapot néztük ki - adott tájékoztatást programjaikról dr. Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtáros.

A fotón a kicsi lány babával: Kónya Lászlóné Rózsika

Fotó: Fincza Zsuzsa

A közösségi térként is aktívan működő könyvtárban a hagyományőrző szakkör lelkes tagjainak köszönhetően a hét elejére izgalmas, gazdag tárlat gyűlt össze a régi játékokból, így a bibliotékába rendszeresen betérő gyerekek és fiatalok is megtudhatták, mivel játszottak őseik 90 év alatt - a válogatásban Bősze Gábor, a falu díszpolgárának könyve is sokat segített. A játékok mellől a régi mesekönyvek sem hiányoztak, köztük az egyik legérdekesebb a 60 éves képes "1X1", amely puzzle-kirakóként segítette anno memorizálni a szorzótáblát Kónya Máténének. Sógornője, Kónya Lászlóné nem csak relikviákkal, hanem gyermekkora kedvenc süteményével, egy doboz frissen készült almás pitével is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Sőt, ők ketten bemutatták: egy szál méterhosszú fonal is kiváló társas játékszer lehet, sőt az érdeklődő ifjúságot meg is tanították játszani vele.

A régi fényképek sem hiányoztak: udvari wellness anno Kónya Mátéék udvarán

Fotó: Fincza Zsuzsa

Jó szokásához híven "rájuk nyitotta az ajtót" Gyöngyös Balázs plébános, nem csak a jó szomszédság, hanem, mint hangsúlyozta: a népszerű közös rendezvények okán is. Bevallotta: inkább a saját könyvtára teológiai köteteit olvassa, de a jó hangulatú összejöveteleken mindig örömmel részt vett, főleg, hogy az egyházközség, a templom is számíthat a közösség támogatására.

A könyvek a 90 évvel ezelőtti gyermekjátékok világában is segítettek eligazodni. Dr. Maróti Károly, Gyöngyös Balázs, Kiss Gábor és dr. Marótiné Diószegi Erzsébet Bősze Gábor Nagykutasról írt könyvét tanulmányozta

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Az igazsághoz tartozik: bár az Országos Könyvtári Napok még "csak" 18 éves, ám Őszi könyvtári napok címmel 1997-től már működött hasonló program. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalában 256 községben és Pacsa városában biztosít könyvtári szolgáltatást, annak keretében adhatunk könyveket, berendezést, felszerelést, szakértelmet, pénzt, de semmit sem érnénk el, ha helyben hiányozna a pozitív fogadtatás, s ha a könyvtáros nem dolgozna szívvel-lélekkel.