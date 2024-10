Felújították Zalaegerszegen a Becsali közben lévő Spar-áruházat

Felújították Zalaegerszegen a Becsali közben lévő Spar-áruházat. Ezzel együtt új forgalmi rend lépett életbe a parkolóban, amelyet egyirányúsítottak, de ennél is jobb döntés volt forgalomtól elzárttá nyilvánítani az áruház oldalában lévő dohánybolt előtti területet. Nem egyszer, nem kétszer fordult elő, hogy a dohánybolt némelyik vásárlója ahelyett, hogy beállt volna egy parkolóhelyre és pár lépést sétált volna a cigiért, a bolt ajtajában parkolt le, alig lehetett kikerülni, sőt ha szembe is jött autó, végképp eluralkodott a káosz, ment fel a vérnyomás. Ezt most már nem teheti meg senki, a felfestett csíkok mellett oszlopok elhelyezésével fizikai akadályt is gördítettek a minden más közlekedőt semmibe vevő autósok elé.

A zalaegerszegi gyermekotthon kapta a landorhegyi lecsónap bevételét

Nyolcadik alkalommal rendezték meg Landorhegyen a nyár végi lecsónapot, amely nemcsak gasztronómiai örömöket és kulturális programot kínált a utolsó augusztusi szombaton, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők adományaikkal jótékony célt szolgáljanak. Az összegyűlt adományt (250 ezer forint) hétfőn délután a polgármesteri hivatalban nyújtották át a gyermekotthon munkatársainak. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a zalaegerszegi rendezvényekhez mindig kapcsolnak jótékony célú adakozást, majd megköszönte az idén választott intézmény munkatársai nélkülözhetetlen munkáját, amellyel a náluk nevelkedő, most éppen 49 kisgyermeknek szeretetet adnak. Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója is az összefogás erejéről beszélt, majd Horváth Gyöngyi intézményvezető és Tóthné Mátyás Krisztina, a gyermekotthon szakmai vezetője, valamint Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének igazgatója szólt arról, hogy mit jelent a városrész figyelme számukra. Az összeget újabb fejlesztő játékok beszerzésére fordítják, mivel éppen átszervezés alatt állnak, a legkisebbek (0-3 éves korosztály) növekvő létszáma miatt férőhelybővítés zajlik.