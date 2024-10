Az öt ellenzéki képviselő a 2024-2029-es ciklusban minden fejlesztéshez adja a támogatását, amely Zalaegerszeg fejlődését szolgálja, de nem hagyja szó nélkül a visszaéléseket, pazarlást, túlárazást, mondta keddi sajtótájékoztatóján Góra Balázs, a Tiéd a Város Egyesület képviselője. Bemutatta azt is, hogy mely bizottságokban dolgoznak, melyik cégben, alapítványban kaptak felügyelőbizottsági és tagi helyeket. Tájékoztatott arról is, hogy az alakuló ülésen a polgármester programjához mely pontokon tettek észrevételt, kérdést. Ilyen volt a városi iparűzési adó növekményének kormánydöntéssel való elvonása.

Az Északi Ipari Park fejlesztésének lehetőségeinél megkérdezték, hogyan érinti az elképzeléseket az 1291/2024 (IX:19) Kormányhatározat 130 pontjából a várost érintő 53-as és 54-es, amely szerint több mint 3 milliárd forinttal csökken az infrastruktúrafejlesztési összeg, s érdeklődtek arról is, hogy a programban hangsúlyosan szereplő M76-os és 74-es út Lázár János májusi kampányában történt bejelentése hogyan érinti a zalaegerszegi elképzeléseket. Góra Balázs elmondta, az ülésen elhangzott polgármesteri válasz szerint mindezekről még egyeztetéseket folytat a város. Az ellenzék nagyobb hangsúlyt helyezne az idősgondozásra és a háziorvosi ellátás javítására, jelenleg több praxis áll üresen. Nem látták a pontok között a Kölcsey-gimnázium felújítását, a Kossuth utcai útburkolat végleges megoldásának elképzelését és a peremkerületek fejlesztését.