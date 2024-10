A Balaton-parti gyűrűző hely az elmúlt hetekben inkább rossz hírek kapcsán szerepelt a nyilvánosságban: ott volt előbb a szeptemberi katasztrofális fecskepusztulás, melynek kellős közepén aztán még hatósági eljárás alá is vonták a bázist bizonyos szabálytalanságok miatt. Csütörtökön délelőtt azonban a gyűrűzést elvégző Benke Szabolcs végre örömhírrel szolgálhatott.

A keszthelyi Életfa Óvoda Búzavirág csoportjának tagjai a legjobbkor kirándultak Fenékpusztára: közelről láthatták a félmilliomodik madárgyűrűzést

Fotó: Benke Szabolcs

Hetvennél több gyűrűző

- A bázis most zárja a negyvenedik szezont és ezt a kerek évfordulót sikerült megkoronáznuk a félmilliomodik gyűrűvel - mondta büszkén a zalai MME csoport titkára. - A feljegyzések szerint 1985-től fogva hetvennél több gyűrűző dolgozott itt, a kezeink között pedig összesen nagyjából 570 ezer madár fordult meg. A saját gyűrűzéseken túl voltak madarak, amelyeket már egyedi jelöléssel a lábán fogtunk meg. Ezerkétszáz felett vannak a nemzetközi vonatkozások, amikor vagy külföldi gyűrűs madár került a hálónkba, illetve amikor a határokon túlról visszajelzést kaptunk ott megfogott, fenékpusztai gyűrűs madarakról.

A természet besegített

Benke Szabolcs hozzátette: a szezon elején nem hitték, hogy az idén elérhetik ezt a mérföldkövet, akkor még mintegy 16 ezer madár hiányzott ugyanis és ilyen sok példányt általában nem gyűrűznek egy szezonban. A természet azonban "besegített".

- Ez egy pozitív vonatkozása annak az elképsztő árvaszúnyog-bőségnek, amit a nyár végén tapasztaltunk és ami hozzájárult a fecskevészhez is: a rengeteg táplálék miatt maradtak tömegével a környéken a fecskék, melyek a hirtelen beütött zord időjárásban aztán milliós nagyságrendben pusztultak el - folytatta a titkár. - De emiatt van az is, hogy még most, október derekához közeledve is napi hetven fecskét fogunk és ráadásul jó állapotban lévő madarakat. E fajok "versenysúlya" 23-25 gramm, de még hússzal is a megérkezés jó esélyével tudnak elindulni Afrikába - szerdán viszont 28,5 dekás füsti fecske is volt a hálónkban.

Fennmaradhat-e a bázis?

Az 500 ezredik gyűrűzéshez pedig bizonyos fokig különleges madár érkezett, a partifecskék populációja ugyanis ez évtizedek alatt Zalában (az élőhelyül szolgáló homokos partfalak eltűnése miatt) jelentősen megcsappant: húsz éve szezononként még ugyanannyi füstit és partit gyűrűztek Fenékpusztán, ahol manapság már csak minden huszadik fecskefogás származik utóbbi "típusból".