Szombaton előbb a termelői piac előtt, majd délután a Festetics téren várták kártyákra írt üzenetekkel, játékokkal s fülig érő szájjal az arra járókat a fürdővárosban. A mosoly világnapja helyi eseményeit a MOsolygó STúdió (MOST) és a Hévízi Szépkorúak Vidám Társasága szervezte.

A mosoly világnapja hévízi eseményei sokakat vonzottak, a képen jobbra a fő szervező, Soborné Mosolygó Liám

Fotó: A szerző

A mosoly világnapja: még a Nap is kisütött

Az már délelőtt kiderült, a mosolynak különleges ereje van, ugyanis az elmúlt napok esős, borús, szomorkás hangulatú időjárása után – előbújt a Nap. Mosolygó Liám ezzel kapcsolatban a piac előtt megjegyezte, ha rossz az idő, akkor is itt lennének, hisz a mosoly nem időjárásfüggő.

Az érdeklődők mosolyvarázsló kártyát húzhattak s akár játszhattak is a piac előtt

Fotó: A szerző

Néhányan elfordították a fejüket

A MOST évek óta megünnepli a világnapot, a fő szervező tavaly mosolynagyköveti megbízólevelet is kapott az országos programsorozat irányítóitól, így nem volt kérdés: idén is meglepik a hévízieket és a város vendégeit. Ők általában szívesen fogadták ezt: megálltak, beszélgettek, részt vettek a játékokban, s csak kis százalékuk fordította el a fejét, osztotta meg tapasztalatait Soborné Mosolygó Liám.

Molnár Levente (jobbra): Az életnél nagyobb ajándékot nem kaphatunk, az operaénekes mellett Sebők András

Fotó: A szező

A mosoly varázsszer és gyógyír

– A mosoly varázsszer, amitől az életünket sokkal szebben, könnyebben élhetjük, és segítségével a problémákon is átléphetünk. S persze ez két ember között a legrövidebb út. A derűs elme olyan útmutató, amely egészséges testhez és lélekhez vezet, s aki ezt megérti, rájön: a mosoly gyógyír – összegzett a fő szervező.

Jóisteni szeretetet

Ezen a hétvégén Molnár Levente világszerte elismert, Liszt Ferenc-díjas operaénekes is a város – egészen pontosan jó barátja, Sebők András, a Széchenyi Polgári Kör Egyesület elnökének – vendége volt. Mint lapunknak elmondta: az ő szíve akkor mosolyog, „ha jó magyar helyen jár”, Hévíz pedig ebbe a kategóriába tartozik. Ilyenkor a lelke boldog, szája pedig felfelé görbül… „Jó ezt a jóisteni szeretetet érezni”, jelentette ki.

A mosoly világnapja hévízi programsora sokak érdeklődését felkeltette

Fotó: A szerző

Nincs az életnél nagyobb ajándék

– Hívjuk fel a figyelmet, hogy ez ingyen van és megfizethetetlen – fogalmazott a kezdeményezés kapcsán Molnár Levente. – Mi művészek azért vagyunk, hogy mosolyt csaljunk az emberek arcára, s lemossuk a hétköznapi port. Mostanában ránk nehezednek a világ nagy gondjai, de nem szabad ezzel nagyon mélyen foglalkoznunk. Mi egy békés, boldog országban élhetünk, s bár lehet panaszkodni erre-arra, de ha az ember önmagára s a szívére koncentrál, akkor egy idő után mosolyogni kezd, mert rájön: az életnél nagyobb ajándékot nem kaphatunk.