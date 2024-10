A SONLINE közlése szerint Közösségi megfigyelés alapján készült el a országos hódtérkép a Magyar Ökológiai Kutatóintézet gondozásában. A térképen jól látszik, hogy Európa legnagyobb rágcsálójának egyedei a korábbi tapasztalásokhoz képest északabbra húzódtak. Pontosabban, már a Balatonnál is megjelentek kártékony hódok, ezt igazolja az az eset is, amikor áprilisban hódot mentettek Siófokon. De a szomszédos Zalában még áramkimaradást is okoztak a hódok, ahol annyira elszaporodtak, hogy több egyedet be kellett fogni. Rágásuk miatt fák dőltek ki, amelyek villanyvezetékeket szaggattak le, ezzel áramszünetet okozva. Ám mindezek ellenére dél-Somogyban sem oldódott meg a hódprobléma.

– Vízvárnál, Somogyudvarhelynél, Bélavárnál egyaránt gyakran találkozunk a hódok nyomaival. A Dráva mindkét oldalán láthatóak a megrágott, vízbe döntött fák, sőt a horvát oldalon talán még nagyobb is a kár, mint nálunk – mondta a vízvári Kozma László. – A vízvári kikötőhellyel szemben lévő kis szigetet gyakorlatilag letarolták a hódcsaládok. A Dráva innenső felén is sok gondot okoznak; különösen nagy gondnak látom, hogy befúrnak a töltésekbe, azok pedig nem tartanak ki, ha majd jön egy nagyobb áradás, villámárvíz, amiből az utóbbi években több is kijutott nekünk. A termést is pusztítják, magam láttam egy teljes hódcsaládot, ahogy kint napoztak a parton és közben lelkesen rágcsálták az odagyűjtött kukoricacsöveket.

Viszonylag gyorsan szaporodik a faj, hiszen három évvel ezelőtt még csak a Kapos környékén fedezték fel a rágcsálókat. Barcson korábban fákat rágtak meg a hódok, akkor azt tervezték, hogy befogják a rágcsálókat.