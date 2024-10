Ez utóbbit többféle változatban is megkóstolhatták az érdeklődők. Volt sült és főtt gesztenye, készítettek gesztenyés süteményeket és gesztenyepürét, de akár gesztenyemasszát is vásárolhattak a rendezvényre kilátogatók az árusoktól.

Díszek gesztenyéből

Fotó: Gergely Szilárd

14 csapat a főzőversenyen

- Jó lett volna, ha a főzőversenyen is megjelenik a gesztenye az alapanyagok között, de olyan étel ezúttal nem készült, ahol a húst gesztenyével kombinálták volna – mondja Szabó Tamás polgármester, aki ezzel együtt is rendkívül elégedett volt a nap eredményeivel. Mint mondja, 14 csapat vállalkozott a főzésre, a gesztenyés nap pedig úgy is telt házasra sikerült, hogy az a piactérről a jóval nagyobb befogadóképességű templomkertbe költözött át, ahol Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket.

Főzőversenyt is rendeztek a gesztenyenapon

Fotó: Gergely Szilárd

Visszatértek a régi helyszínre

- Valójában ez volt az eredeti helyszíne a rendezvénynek, az ötletgazda Varga házaspár itt rendezte meg az első közös gesztenyesütést, majd körülbelül egy évtizeden keresztül a gesztenyés napot is ezen a helyen tartottuk meg – folytatta a község önkormányzati vezetője. – Most azért került vissza, mert egyrészt már kinőttük a piacteret, másrészt szeretnénk a közösségi színtereinket is jobban kihasználni. A piacterünkön folyamatosan vannak rendezvények, így most a templomkertre esett a választásunk.

Idén kevesebb gesztenye termett

A gesztenyés nap kulturális és szórakoztató programokat is magába foglalt. Felléptek a helyi óvodások és általános iskolások, a településen élő fiatalok, valamint a galamboki hagyományőrző énekkar is. Emellett érkeztek szereplők a környező településekről, majd a Bon-Bon együttes mutatta be dalait, amit késő estig tartó szórakoztató zenei műsor követett. A rendezvény sikerére még az sem vetett árnyékot, hogy idén a szokásosnál némileg gyengébb volt a gesztenyetermés. Szabó Tamás szerint ezt az időjárás okozhatta. A nyár rendkívül aszályos volt, míg az ősz csapadékos. A polgármester úgy fogalmazott: amikor szükség lett volna esőre, akkor nem volt, amikor viszont nem kellett volna, akkor kaptak belőle bőséggel.