Mondhatni potenciális baleseti helyszín az említett kereszteződés. A 86-os főút ezen szakaszán legutóbb augusztusban történt súlyos baleset, mikor egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy kamion ütközött össze.

A 86-os főút felé a kereszteződés előtt a STOP feliratot az úttestre is felfestették

Fotó: Korosa Titanilla

Az elsőbbségadás elmulasztása volt a balesetek fő kiváltó oka a 86-os főúton

A forgalmi rend változásról Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezető tájékoztatott.

Mint írta: a kérdéses csomópontban az elmúlt években több baleset is történt, ezért szükségesnek tartották a forgalmi rend szigorítását. A balesetek elemzése során megállapítható volt, hogy az elsőbbségadás elmulasztása volt a balesetek fő kiváltó oka. Annak ellenére is történtek balesetek, hogy mellékirányból az elsőbbségadási kötelezettség elő van jelezve és a növényzet visszavágása a látómezőkben folyamatosan történik. A csomóponti geometria és a főirányban közlekedők sebességének helytelen megítélése is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az elsőbbségadásra kötelezett járművek kihajtottak a védett útvonalra érdemi körültekintés nélkül. A rendőrséggel közösen tartott helyszíni vizsgálatok tapasztalata is az volt, hogy ebben a csomópontban a főutat keresztezni vagy a főútra kanyarodni biztonsággal csak megállással lehetséges, ezért döntöttek a szigorúbb szabályozás mellett. A főutat keresztező mellékútra „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát helyeztek el és a figyelem felhívás érdekében fluoreszkáló sárga kerettel láttak el. A burkolatra a STOP feliratot is felfestették.

Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere örömét fejezte ki a forgalmi rend szigorítása kapcsán.

Fotó: Korosa Titanilla



- Jó döntésnek tartom, hiszen több baleset is történt már ebben a kereszteződésben és többnyire olyan autósokat ért szerencsétlenség, akik ismerik az útvonalat – mondta. - Belsősárd irányából a 86-os főútra érve van egy emelkedő, itt sokan lendületből haladnak át, előfordul, hogy nem megfelelő körültekintéssel. Most, hogy már kötelező megállni, talán jobban odafigyelnek az autóvezetők és nem fordul elő baleset.