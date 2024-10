A megemlékezésen először Horváth László polgármester szólt a forradalom és szabadságharc kapcsán, majd dr. Káli Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd 1956 hőseire emlékeztek műsorukkal a Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanulói.

A diákok műsorukkkal 1956 hőseire emlékeztek Lentiben

Fotó: Korosa Titanilla

1956 hőseire emlékeztek - a fiatalok forradalma volt

Dr. Káli Csaba beszélt az ’56-os forradalom előzményeiről, világpolitikai kitekintést is tett, majd felidézte a budapesti és a Lentiben lezajlott eseményeket. Gondolatait zárva a fiatalokhoz fordult, hisz 56-ot a fiatalok forradalmának is nevezik, s tanulságként hozzátette, hogy a szabadságot soha nem adták ingyen Magyarországon. Azért mindig meg kellett küzdeni, sőt, még a szabad viszonyok között is minden egyes nap meg kell küzdeni érte, hogy az ne csorbuljon és azt utódainknak példamutatóan örökíthessük át.