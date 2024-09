A zalai vármegyeszékhelyen a területi vérellátóba fogadták az önkénteseket csütörtökön 8 órától 17 óráig. Ács-Darabos Noémi, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ projektkoordinátora elmondta, hogy minden évben tavasszal és ősszel rendezik meg országos civil véradási hetet, amelynek őszi alkalmára szeptember 16-a és 19-e között kerül sort. Hétfőn a Keszthelyen, kedden Nagykanizsán és csütörtökön Zalaegerszegen várták a segíteni szándékozókat.

A Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ azontúl, hogy segíti a vármegye egyesületeinek, alapítványainak működését, fontosnak tartja a véradás népszerűsítését. A vármegyei civil szervezetek tagjait ezúttal is e-mailen keresztül értesítették a lehetőségről, így már többen visszatérőnek számítanak. A Zalaegerszegi Területi Vérellátóban is ajándékkal, tollal, emléklappal és kiflivel kedveskedtek a véradóknak. A csütörtöki napra meglepetés-ajándékkal is készültek. A három helyszínen száz fő körüli szokott lenni a véradók száma, ami várhatóan ez alkalommal is meglesz.

Boncz Anett 18 alkalommal adott vért. Mint mondta, számára nem kérdés, ha már megteheti, hogy segítsen. Bármikor eljöhet az a pillanat, amikor neki vagy családtagjának lehet szüksége a mások által adott vérre. A Zalaegerszegi Törvényszék rendészeti vezetője az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület tagja. Megtudtuk, hogy az egyesület is szervez véradást. Egészséges, nagy testű kutyáik vért adnak balesetben sérült vagy betegségben szenvedő kutyáknak.

Az öt évvel ezelőtt meghirdetett országos véradó hét a Miniszterelnökség, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt együttműködésével valósul meg.