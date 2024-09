1976. október 3-án a kávási Temető út 13. szám alatti házhoz érkeztek a vendégek, hogy felavathassák a megye legújabb népi műemlékét. Az eseményről beszámolt a Zalai Hírlap: „Nagy József tsz-tag egykori otthona még a múlt század derekán épült, boronafalú, füstöskonyhás, zsúpfedeles parasztház. Tulajdonosa már rég nem lakja, hiszen új családi házat épített a községben. Az öreg házat két éve – megyei támogatással – megvásárolta a Göcseji Múzeum, s az OMF közreműködésével a közelmúltban helyreállították. A részint Kávásról, részint a Göcseji Múzeum anyagából származó berendezési tárgyak a régi paraszti életformát idézték fel az érdeklődők előtt. A népi műemlékház avatására folklórműsorral kedveskedtek a rendezők a közönségnek. Délután kettőkor az egyre jelesebbül fejlődő baki citerások és pávakörük adott rövid, nagy tetszéssel fogadott műsort, majd Váci Mihály, A mi ereklyéink című írásából hangzottak el részletek. A vendégeket Németh József, a megyei múzeumok igazgatója üdvözölte, ezt követően hangzott el Kovács Lajosnak, a megyei tanács vb művelődési osztályvezetőjének megnyitója. A műsort a nagymúltú zalaszentgyörgyi regőscsoport rigmusai zárták, s ezután sokan tekinteték meg a helyreállított népi műemlékházat.” (Zalai Hírlap, 1976. október 5.)

1978. június 11-én a Zalai Hírlap egy újabb népi építészeti emlék avatásáról számolt be: „Tegnap délelőtt a zalalövői általános iskola tanévzáró ünnepségével párhuzamosan népi műemlékházat adtak át Zalalövőn. A füstöskonyhás, boronafalú épület a múlt század közepén épült, majd a századunk derekán modernizálták – tüzelőberendezését kéményesre alakították át, istállója is téglából épült fel. Az elmúlt évtizedben a ház erősen pusztulásnak indult, gazdasági szárnyát például kénytelenek voltak lebontani. Mivel az épület a környék népi építészetének egyik utolsó képviselője, ezért a községi tanács megvásárolta, az OMF szombathelyi építésvezetősége pedig helyreállította. A műemlékház hátsó szobájában és konyhájában jelenleg a régi tulajdonos lakik, a többi helyiségben a Göcseji Múzeum kiállítást rendezett be, itt polgárosult paraszti berendezéseket tekinthet meg a közönség. Az átadási ünnepségen az általános iskola és a művelődési ház csoportja adtak műsort.”

