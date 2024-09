Az elmúlt egy évben átalakult az ingatlanpiac. Míg 2-3 évvel ezelőtt a kínálat minimális volt a kereslethez képest, mostanra ez megfordult. Jelentősen emelkedett az eladó ingatlanok száma, míg a keresleti oldal megcsappant. A zalai ingatlanpiac kínálatát tekintve a felújított ingatlanok minimális túlárazással is eladhatók, az új építésűek négyzetméterára pedig helyenként eléri az 1 millió forintot.

Egy ingatlant ma több ügyfélnek kell megmutatni ahhoz, hogy sikeresen új tulajdonosra találjon - mondja Szűcs Fanni a zalai ingatlanpiacon szerzett tapasztalatai alapján Fotó: Korosa Titanilla

Zalai ingatlanpiac - közepes stagnálás

- A vásárlók jóval megfontoltabbak, mint pár évvel ezelőtt – mondta Hohl József, a Városi Ingatlaniroda Nagykanizsa és térsége régiós igazgatója, prémium értékesítője. - A felújítandó ingatlanok iránti kereslet visszaesett. Viszont a felújított ingatlanok minimális túlárazással is eladhatók. Zalában, de mondhatni egész Magyarországon, az új építésű ingatlanok az átlagos szinten maradtak, a piac most közepesen stagnál. Az eladói oldalon legkeresettebbek a falusi felújítandó ingatlanok, illetve a zártkertek. Ennek oka a kedvezőbb, persze azért így is magas piaci ár, ha az elmúlt éveket nézzük, viszont a falusi ingatlanok felújítására többféle kedvező állami támogatás igénybe lehet venni, s ezeket a fiatalok, akik első otthonukat próbálják megteremti, igyekeznek is megragadni. Egyre felkapottabb az önellátó élet megvalósítása, ezért a városokból többen vidékre költöznek. A zártkertekben található ingatlanokra a támogatás igénylése körülményesebbek, nagyobb a szigor, nem is mindig lehet, viszont azok a városlakók, akik épp eladták ott az ingatlanukat, kifejezetten szívesen vásárolnak zártkerti ingatlant.

A zalai ingatlanpiacon keresettek és gyorsan elkelnek a képen látható és ehhez hasonló zártkerti házak Fotó: A szerző

A vásárlásnál vidéken is legerősebb befolyásoló tényező az ingatlan állapota.

- Keresettebbek az azonnal költözhető, kevesebb felújítást igénylő ingatlanok, ennek oka a jó szakemberek hiánya és persze a kivitelezési árak sem mondhatóak manapság családbarátnak – folytatta. - Az ilyen ingatlanokból viszont nem túl sok van, így a normál piaci ár felett akár 5-10 százalékkal magasabb áron kelnek el. Szintén a piaci ár felett lehet értékesíteni például az 1. és 2. emeleti lakásokat, amelyek hiánycikknek számítanak Zalában. Az ilyen ingatlanok is akár 10 százalékkal magasabb áron találnak gazdát, még most is, mikor visszább esett a kereslet, nehezebb eladási időszakban vagyunk, viszont ezek az ingatlanok jóval gyorsabban értékesíthetőek.