Először a PestiSrácok.hu írt arról, hogy eljárások zajlanak gyermekvédelmi célzattal a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében, két plébánossal szemben. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek ezt megerősítette a portálnak. Az oldal értesülései azóta bejárták a magyar sajtót, és zalai szál is felbukkant az ügyben. Az egyik érintett ugyanis, Róbert atya a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösségben is teljesített szolgálatot.

A PestiSracok.hu azt írta az ügyről, „Az eljárásra rálátó forrásaink szerint szerepel az áldozatok között egy olyan fiatal is, akit az atya kilencévesen hálózott be. Mivel a rendkívül nyájas természetű pap köztiszteletben állt, a szülők örömmel vették, hogy többet foglalkozik a gyermekükkel, még utazásaira is magával viszi. Információink szerint a cselekmények hosszú éveken át tartottak, és a most már fiatal felnőtt korban lévő fiú csak néhány hónapja fakadt ki terapeutájának. Ezt követően szerzett információt az érintett egyházi közösség (a Nyolc Boldogság Közösség – a szerk.) egyik tagja, aki a vádakról azonnal jelzéssel élt az egyházmegye vezetése felé.”

A PestiSracok.hu értesülései szerint a világi hatóságoknak is történt bejelentés, azt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kivizsgálásra a Nemzeti Nyomozó Irodának küldte meg.

A napokban egy olyan, emberi méltóságot súlyosan sértő eseményről számolt be az országos sajtó, amely a Nyolc Boldogság Közösséget is érinti, írta közleményében a közösség. A közlemény így szól:

„A Nyolc Boldogság Közösség egyházi közösség – a Megszentelt Élet Egyházi Családja –, amelynek tagjai szerzetesnők, szerzetesférfiak és világi hívek. A közösséghez külső tagként kapcsolódhatnak egyházmegyés papok is, akik a közösség lelkiségét követik, de saját egyházmegyéjükben külön joghatóság alatt élnek és tevékenykednek, ők az úgynevezett „Nyolc Boldogság Papi Testvériség” tagjai. A Közösség Magyarországon három helyen van jelen (Homokkomárom, Budapest, Pécs) és itt fejti ki tevékenységét. A szerzetesnők a szerzetestestvérektől természetszerűleg külön helyszínen, a házasok saját otthonaikban élnek, ők a közösség bent élő tagjaival látogatásaik során találkoznak.