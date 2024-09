Az 1994-ben született, tehát most harmincéves Lmen Prala, azaz Grósz Bence az egyik legismertebb hazai rapper, akinek fellépései rendre megtöltik a hazai klubokat. Zenészi karrierje körülbelül másfél évtizede kezdődött, de egy hosszabb kihagyást követően tulajdonképpen csak 2016 óta van jelen a színtéren. Első igazi sikerdala, a Veni Vidi Vici is csak a visszatérését követően, 2017-ben jelent meg. A váci illetőségű rapper népszerűsége többek közt egyedi hangzásvilágának, illetve látványos klipjeinek köszönhető. Legutóbb a nyár elején jelentkezett új dallal, a fiatalos életérzést kifejező, féktelen party-hangulatot sugalló Balaton azóta nemcsak egymilliós nézettséget ért el a legnagyobb internetes videomegosztó oldalon, de a legnépszerűbb zenei videók közé is bekerült.

Lmen Prala rendszeres fellépője a zalai klubszíntérnek. Legutóbb augusztus 18-án találkozhattak vele zalai rajongói, amikor sokadmagával Keszthelyen, a Viviera Beach-en vette birtokába a színpadot.