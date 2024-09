Az érdeklődők inspiráló előadások, kísérletek, laborbejárások, valamint játékos vetélkedők segítségével pillanthatnak be a különböző tudományterületek titkaiba és ismerkedhetnek meg a legfrissebb kutatások eredményeivel. A péntek esti eseményekhez Zalaegerszeg mellett Nagykanizsán és Keszthelyen is lehet csatlakozni. A zalai programok szervezői a változatos témakínálattal azt szeretnék elérni, hogy a kutatók és a fejlesztők sokszínű munkája a jövőben még több fiatal számára váljon vonzóvá.

Kék tehénen lovagló közgazdászok és szörföző mérnökök

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ több rendezvénnyel is előrukkolt az idei Kutatók Éjszakájára. Mesehősöket kell felismerni abban az interaktív játékban, ami a Gasparich Márk utcai Infocentrumban indul 17 órakor. Pepper robot kvíz feladatokkal segít megismerkedni a ZEK képzéseivel, a Profi-T-Ability társas a logisztika témakörébe vezeti be az érdeklődőket, a Sportruha-kiállításon pedig a világ legkülönbözőbb válogatott mezeit lehet felpróbálni.

Aki kíváncsi arra, hogy mi ez a nagy felhajtás mostanság az A.I. képek körül, 17 és 20 óra között saját maga is kipróbálhatja mit tud alkotni a mesterséges intelligencia segítségével. Legyen szó kék tehénen lovagló közgazdászokról, vagy szörföző mérnökökről, határ a csillagos ég!

Galaxis útikalauz az MCC-ben

Virtuális űrutazáson vehetnek részt azok, akik ellátogatnak a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Dísz téri központjába. A Kutatók Éjszakájának vendégei körülnéznek a Nemzetközi Űrállomáson, leereszkednek a Holdra és minden olyan égitestre, ahova már szállt le ember készítette eszköz. Az „Űrhajóval a Naprendszerben és azon is túl” című előadást Bánfalvi Péter, fizikatanár, a Vega Csillagászati Egyesület alelnöke tartja ma 18.30-tól. A szervezők a párhuzamosan futó „Tervezzünk együtt űrküldetést!” interaktív workshopot általános iskolás diákoknak ajánlják.

Turizmus és kutatás

A Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ szervezésében tudományos túra indul pénteken 16 órakor. Az állomásokon a természettudomány, az informatika, a turisztika és a fenntarthatóság témaköreivel lehet ismerkedni. A csapatjáték résztvevői a feladatok elvégzését követően egy szelet pizzára is az oktatási intézmény vendégei lesznek.

Ugyancsak Nagykanizsán, a Turizmus világnapja alkalmából Markó Roland izgalmas előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az Utazások egy eltűnő világban című program 19.30-kor veszi kezdetét az egyetemi központ földszintjén.