A dél-zalai településen közel két évtizede, 2005 óta tartanak szüreti rendezvényeket, Németh Géza polgármester elmondása szerint azért, hogy a régi idők szokásait felelevenítsék, s újra hagyománnyá tegyék. A vasárnapi program látványos felvonulással kezdődött, 23 járművel vagy járműszerelvénnyel indultak útnak a szüreti munkálatok befejezését megünnepelni szándékozók, akikhez 28 kerékpáros is csatlakozott. A község utcáit végigjárva útjukat a faluháznál fejezték be, ahol a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai várták őket, hogy a borházak és kézművesek standjai közt együtt induljanak a megnyitó helyszínéül kijelölt színpadhoz.

Cseresnyés Péter a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjainak társaságában

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Sok mindenért tudunk hálát adni a mai napon, elsősorban a Teremtőnek azért a csodálatos jó időért, amit ma átélhetünk – kezdte köszöntőbeszédét Németh Géza. – Közel húsz éve tartjuk ezt a rendezvényt, aminek célja a szórakoztatás. Erre idén különösen van okunk, mert a legeredményesebb önkormányzati ciklusunkat zárjuk ezzel a programmal.

Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere többek közt arról beszélt, hogy a szőlőágazat nincs könnyű helyzetben Magyarországon, a szőlő ára jelenleg alacsony színvonalon áll, ahogy a szőlész-borász szakma megbecsültsége is. Hosszú távon ez nem tartható, a csak szőlővel foglalkozó gazdálkodók jövője egyre kilátástalanabb. A becsehelyi gazdákra azonban mindez nem érvényes, mert ők nem eladásra termelnek szőlőt, s készítenek belőle nagyon finom borokat, hanem jellemzően saját fogyasztásra.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Köszöntötte a XIX. Becsehelyi Szüret résztvevőit Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a betakarítási munkálatok, vagyis a szüret és az aratás utáni ünneplés nem csak a régmúltból gyökeredző hagyomány, a ma élő ember számára is fontos, mert ezek a rendezvények a munka tiszteletét, a kétkezi munka megbecsülését is jelentik. Hozzátette: a magyar bor Európa élvonalához tartozik, s bár a zalai borok marketingje még nem a legjobb, de minőségben felveszik a versenyt a nevesebb hazai borászatok termékeivel.