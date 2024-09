A pacsai labdarúgó sportiskola mintájára szervezték meg Nagykapornakon 1977-ben a kosárlabda kollégiumot, mivel a pacsai utánpótlás-nevelés kimagasló eredményeket hozott. A nagykapornaki általános iskola adottságai, a tornaterem, a pályaépítés lehetősége, a meglévő diákotthon kínálta az alkalmat, hogy itt is létrehozzanak egy sportkollégiumot. Dr. Szalay Dénes, a megyei tanács művelődési osztályának főelőadója nyilatkozott a Zalai Hírlap 1977. július 22-ei lapszámában:

„- Miután a megyei művelődési szervek jóvoltából megnyíltak a lehetőségei új sportkollégium létrehozásának, a választás a kosárlabdára esett. Elsősorban azért, mert a szakmai képzést, és az ezzel járó anyagi terheket vállaló ZTE NB I-es női csapattal rendelkezik, melynek nagy szüksége van az utánpótlás biztosítására, de ettől eltekintve, a ZTE 13 szakosztálya közül a labdarúgás után a kosarasok vannak legtöbben. Az egész megyére kiterjedő, folyamatos megfigyelés és kiválasztás kezdődött (28 általános iskolában végeztek megfigyelést a szakemberek) és ennek eredményeképpen kiválasztották azt a 12 lányt és 12 fiút – 7-8. osztályosok -, akik a tanév kezdetétől lakói lehetnek a nagykapornaki kosárlabda kollégiumnak.”

A nagykapornaki kosárlabda sportkollégium 1982-ben

Forrás: ZH-Archívum

A Nagykapornakra kerülő fiatal kosárlabdázók teljes kollégiumi ellátásban részesültek, ugyanazok a szabályok vonatkoztak rájuk, mint a kollégium többi lakójára. Naponta kétszer volt edzésük, s ezt részben a ZTE sportiskolájának szakemberei, részben pedig az iskola testnevelői látták el. Bíztak abban, ha a kosárlabdázók is olyan sikerrel dolgoznak, mint a pacsai labdarúgók, akkor a ZTE egerszegi sportiskolásai és a kapornaki kollégisták jó utánpótlást biztosítanak a szakosztály számára. Pályaépítés is elkezdődött a településen, két bitumenes kosárlabdatér épült, amelyre szükség is volt, mivel a kisméretű tornaterem inkább csak a technikai elemek elsajátítására és téli foglalkozásokra volt alkalmas.