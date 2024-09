Az Infóstart közlése szerint országszerte erős, viharos délnyugati szél miatt kibillent a Balaton.

Amikor tartósan erős, viharos délnyugati szél fúj a Balaton hosszanti keresztmetszetével párhuzamosan, akkor a tó vize is könnyen kibillen, ilyenkor ugyanis az órákon keresztül fennálló viharos szél a vizet a tó nyugati medencéjéből átfújja a keleti medencébe. Ez történt most is.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Keszthelynél 35 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje egy fél nap alartt, miközben Siófoknál 24 centiméteres vízszintemelkedés volt tapasztalható.