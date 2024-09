Zalaiak is csatlakoztak az országos civil véradó héthez

A héten 11. alkalommal tartották meg a civil véradási hetet a Civil Központok Országos Hálózatának szervezésében, amelyhez ismét csatlakozott a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg helyszínekkel. A zalai vármegyeszékhelyen a területi vérellátóba fogadták az önkénteseket csütörtökön 8 órától 17 óráig. Ács-Darabos Noémi, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ projektkoordinátora elmondta, hogy minden évben tavasszal és ősszel rendezik meg országos civil véradási hetet, amelynek őszi alkalmára szeptember 16-a és 19-e között kerül sort. Hétfőn Keszthelyen, kedden Nagykanizsán és csütörtökön Zalaegerszegen várták a segíteni szándékozókat. A Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ azontúl, hogy segíti a vármegye egyesületeinek, alapítványainak működését, fontosnak tartja a véradás népszerűsítését.

Diáklakhatás Keszthelyen: ideális körülmények fogadják a fiatalokat

Minden jelentkezőt felvettek idén ősszel a MATE Georgikon campusának kollégiumába, így aztán a hallgatók körében mérsékelt a kereslet az albérletek iránt. A diáklakhatás Keszthelyen ideálisnak mondható. Az egyik jó nevű, országos ingatlanközvetítő online adatbázisában jelenleg 26 kiadó lakás található a Balaton fővárosában, változó árfekvésben. Egy belvárosi, 40 négyzetméteres, egyszobásért 120, egy 100 négyzetméteres, 2+2 fél szobásért 220 ezer forintot kérnek havonta. Az a tapasztalat, hogy a városba érkező egyetemi hallgatók tanulmányi idejük első részében a Georgikon kollégiumát választják, később pedig közülük néhányan elköltöznek albérletbe. Dr. Lukács Gábor egyetemi docens, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kollégiumi Osztály Pethe Ferenc Kollégiumának vezetője elárulja: aki igényelt, az kapott is helyet a hallgatók közül, így 270-en költöztek be szeptemberben a Balatonhoz közeli, többemeletes szálláshelyre. Mellettük 14 külföldi diák is érkezett, akikhez néhányan még hamarosan csatlakoznak.