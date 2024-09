Ezúttal nincs színpad s koncertek sem várják a publikumot, de aki szeretne a 18. század végétől a fonográf elterjedéséig divatos és közkedvelt zenélő dobozkák varázsában megmerítkezni, annak két nap áll rendelkezésére. Hansjörg Surber, a rendezvényt életre hívó, svájci származású, de ma már Gyenesdiáson élő fő szervező leszögezte: a verklifesztivál idén visszatér a gyökerekhez.

A verklifesztivál utcai minikoncertjei sokakat megállásra késztetnek

Fotó: A szerző

Verklifesztivál: az örök móka

Idén mintegy 30 verklis érkezett, s rendhagyó módon, a többségük Ausztriából, ám mellettük vannak német, svájci, szlovéniai és persze magyar „utcai muzsikusok” is. Utóbbiak jellemzője, hogy már régóta nem regisztrálnak előre, ám egyszer csak betoppannak, tovább színesítve a zenei kínálatot, mesélte Hansjörg Surber.

Drehorgel Willi Türingiából érkezett Keszthelyre

Fotó: A szerző

Pape Lutz most is eljött

Sokak kedvence, az „örökös résztvevő” német Pape Lutz most is korábban érkezett, bár idén nem kerekezte körbe fél Európát, mint korábban, de azért amerre járt, mindenütt éltette kedvenc keszthelyi verklis rendezvényét. Persze, a visszatérő látogatók rajta kívül is számos ismerőst felfedezhetnek a keszthelyi belváros különböző pontjain: a sétálóutcától a kastély bejáratáig.

Sétálóutcai csevej – így születnek a zenei barátságok

Fotó: A szerző

Dallamok a templomban

A verklifesztivál több résztvevője ezúttal is bebocsátást nyer a Fő téri templomba: vasárnap, a 10 órai szentmise után egyházi szerzeményeket, illetve más, odaillő melódiákat játszanak majd azoknak, kiknek van füle a hallásra. Így is, úgy is… A nemzetközi verklis csapat meghatározása szerint ezúttal is égi dallamok csendülnek fel.

A verklifesztivál résztvevői mókázni is készek

Fotó: A szerző